Điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ hôm nay 24/9

Khách đến mua xăng dầu tại cửa hàng Petrolimex trên đường Tam Trinh. Ảnh: Anh Nguyễn/Bnews/vnanet.vn

Giá xăng dầu được điều chỉnh tăng từ 15h00 hôm nay 24/9, trong đó liên Bộ Công Thương-Tài chính không thực hiện trích lập và trích chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Theo đó, giá bán lẻ xăng dầu được điều chỉnh như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 26.397 đồng/lít, tăng 1.258 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, thấp hơn xăng E10RON95-III 690 đồng/lít; xăng E10RON95-III không cao hơn 27.087 đồng/lít, tăng 1.451 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành; dầu điêzen 0.05S không cao hơn 30.497 đồng/lít, tăng 552 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành; dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 19.472 đồng/kg, tăng 276 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Ngoài ra, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Iran đã thông báo các điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ nhằm hướng tới chấm dứt xung đột; xung đột tại khu vực Trung Đông giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia có diễn biến phức tạp; xung đột giữa Nga với Ukraine tiếp diễn, tiếp tục nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 17/9/2026 và kỳ điều hành ngày 24/9/2026 là: 140,834 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,252 USD/thùng, tương đương giảm 0,18%); 147,204 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 0,970 USD/thùng, tương đương tăng 0,66%); 173,328 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 9,306 USD/thùng, tương đương giảm 5,10%); 657,618 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 38,818 USD/tấn, tương đương giảm 5,57%).

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 24/9 quy đổi ra VND:

Về giá xăng: Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 24/9/2026: (1) Về giá xăng: Thái Lan: 31.296 VND/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 33.687 VND/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 52.392 VND/lít; Trung Quốc: 33.719 VND/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 27.087 VND/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 33.059 VND/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 39.141 VND/lít; Lào: 42.336 VND/lít; Trung Quốc: 30.626 VND/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 30.497 VND/lít.

Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Anh Nguyễn