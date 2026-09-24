Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026; quán triệt, triển khai một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Trần Đăng Quỳnh đã quán triệt những nội dung cốt lõi của một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị và các văn bản triển khai của tỉnh và của Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Trong đó có Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Mai Anh Tài, Tỉnh ủy viên, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phan Thành Công, Tỉnh uỷ viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh phât biểu tại hội nghị.

Tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh đã thảo luận cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV năm 2026.

Các đại biểu thống nhất đánh giá, trong 9 tháng đầu năm, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác năm 2026, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Công tác quán triệt, học tập, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Công tác tổ chức xây dựng Đảng, cán bộ, kiểm tra, giám sát, phát triển đảng viên và quản lý đảng viên được quan tâm.

Đảng ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ chính trị; chú trọng công tác tuyên truyền, nắm tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai theo chương trình, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến vào các Dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, Nghị quyết số 25-NQ/TW và Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị; cho ý kiến về công tác tổ chức cán bộ theo thẩm quyền.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Trần Đăng Quỳnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Trần Đăng Quỳnh ghi nhận các ý kiến phát biểu của đại biểu; nhấn mạnh các ý kiến cơ bản thống nhất với những nội dung được trình tại hội nghị, đồng thời bổ sung nhiều vấn đề cụ thể từ thực tiễn hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Đối với 3 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, Nghị quyết số 25-NQ/TW và Chỉ thị số 07-CT/TW, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh thống nhất về chủ trương và những nội dung cơ bản của các dự thảo. Đồng chí giao Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo các cơ quan chủ trì tiếp thu ý kiến tại hội nghị, tiếp tục hoàn thiện để ban hành và tổ chức thực hiện.

Quá trình hoàn thiện cần làm rõ đặc thù của Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, tập trung vào chất lượng tham mưu, phục vụ cấp ủy, hiệu quả phối hợp, tinh thần trách nhiệm và năng lực tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời rà soát, xử lý những nội dung còn trùng lặp giữa các chương trình, xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm, sản phẩm, thời hạn và thẩm quyền đối với từng nhiệm vụ.

Đồng chí lưu ý, sau khi các chương trình được ban hành, mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ lựa chọn ít nhất một việc trọng tâm, việc khó, khâu yếu hoặc điểm nghẽn cần tạo chuyển biến và xác định rõ kết quả phải đạt được. Việc học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị phải được chuyển thành hành động và sản phẩm cụ thể.

Công tác tư tưởng cần chuyển mạnh sang chủ động nắm bắt, dự báo, giải thích, định hướng và tạo đồng thuận; việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh phải được thể hiện trực tiếp trong trách nhiệm nêu gương, phương pháp làm việc, chất lượng tham mưu và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với khuyến khích đổi mới, sáng tạo, cần giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; giao quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực, quản trị rủi ro và trách nhiệm giải trình; kịp thời bảo vệ cán bộ có động cơ trong sáng, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026, đồng chí yêu cầu các cấp ủy khẩn trương rà soát toàn bộ chương trình công tác năm, tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ chậm tiến độ, không để dồn việc vào cuối năm. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên và thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm bảo đảm thực chất, gắn với sản phẩm công tác. Đồng thời, hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát; thực hiện nghiêm quy định phòng, chống tham nhũng, lãng phí, kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật nhà nước.

Các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, đơn giản hóa quy trình nội bộ, nâng cao hiệu quả phối hợp và chủ động xây dựng chương trình công tác năm 2027.

Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh giao Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, ban hành các văn bản để triển khai thực hiện theo đúng quy định; đồng thời yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư các cấp ủy trực thuộc phát huy tinh thần trách nhiệm, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm 2026.