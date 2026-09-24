Trường học nhiều nơi cho học sinh tạm nghỉ vì mưa lớn

Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân di dời tài sản. Ảnh: Báo Lâm Đồng.

Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, sạt lở và chia cắt giao thông tại nhiều khu vực. Để bảo đảm an toàn, các địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học, chuyển sang trực tuyến hoặc điều chỉnh thời gian học.

Học sinh nhiều nơi tạm nghỉ vì mưa lớn

Từ 6h ngày 23/9 đến 6h ngày 24/9, Trạm Phan Rang ghi nhận lượng mưa 106 mm. Sau đó, khu vực tiếp tục có mưa, có nơi mưa to đến rất to. Do đó, vào sáng 24/9, nhiều trường học tại các phường phía nam tỉnh Khánh Hòa chủ động cho học sinh nghỉ học hoặc chuyển sang học trực tuyến nhằm bảo đảm an toàn.

Cụ thể, tại phường Bảo An, gần 4.500 học sinh được nghỉ học trong ngày 24/9. Các trường không tổ chức dạy học trực tuyến mà sẽ bố trí học bù vào thời gian phù hợp.

Phương án này được đưa ra do phần lớn học sinh còn nhỏ tuổi, trong khi cha mẹ vẫn phải đi làm, khó bố trí người hỗ trợ cũng như thiết bị để các em học trực tuyến tại nhà.

Còn tại phường Ninh Chử, học sinh mầm non và tiểu học được nghỉ, trong khi học sinh THCS và THPT vẫn học bình thường. Ở phường Phan Rang và Đông Hải, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ; học sinh THCS chuyển sang học trực tuyến.

Mưa lớn tại khu vực Phan Rang vào sáng 24/9. Ảnh: Báo Khánh Hòa.

Tại một số khu vực phía đông tỉnh Lâm Đồng, mưa lớn kéo dài từ ngày 23/9 khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư bị ngập, giao thông đi lại khó khăn.

Để bảo đảm an toàn cho học sinh, sáng 24/9, các địa phương như phường Bình Thuận, xã Hàm Thuận Bắc, Hàm Liêm, Hàm Thắng... thông báo cho học sinh tạm nghỉ học đến khi có thông báo mới.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế đi lại khi không cần thiết, không đến các khu vực ngập sâu, nơi có nước chảy xiết và chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn trong thời gian mưa lũ.

Trường học phải chủ động phương án ứng phó

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai cũng đã yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án phòng ngừa, ứng phó và điều chỉnh hoạt động giáo dục nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất.

Căn cứ tình hình mưa lũ, ngập lụt, giao thông, nguy cơ sạt lở, chia cắt trên địa bàn và chỉ đạo của chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ sở giáo dục chủ động quyết định hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền việc cho học sinh nghỉ học, điều chỉnh thời gian học hoặc tổ chức dạy học phù hợp.

Khi cho học sinh nghỉ, nhà trường phải thông báo kịp thời, đầy đủ đến cha mẹ học sinh, đồng thời phối hợp chính quyền địa phương theo dõi tình hình, đặc biệt với học sinh ở khu vực ngập lụt, chia cắt hoặc có nguy cơ sạt lở.

Các trường được yêu cầu rà soát học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên đang cư trú tại khu vực ven sông, suối, vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở, chia cắt. Học sinh không được đến trường hoặc di chuyển qua khu vực không bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục phải kiểm tra toàn bộ khuôn viên, phòng học, phòng chức năng, khu nội trú, bán trú, bếp ăn, nhà công vụ, tường rào, cổng trường, mái nhà, cây xanh, hệ thống điện, nước và thoát nước.

Những công trình xuống cấp, khu vực có nguy cơ ngập nước, sạt lở, cây xanh gãy đổ, chập điện hoặc các vị trí có thể gây nguy hiểm phải được đặc biệt lưu ý. Khi phát hiện nguy cơ mất an toàn, nhà trường phải khoanh vùng, cảnh báo, ngăn học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên tiếp cận, đồng thời báo chính quyền địa phương để phối hợp xử lý.

Các trường cũng phải tổ chức trực, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt 24/24 giờ và phối hợp UBND xã, phường cùng lực lượng chức năng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Đồng thời, các đơn vị chuẩn bị phương tiện, vật tư và điều kiện cần thiết để ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, nhất là tại những trường nằm trong khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở hoặc chia cắt.

Khi xảy ra sự cố hoặc phát hiện nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên, trường lớp, cơ sở vật chất hoặc hoạt động dạy học, các đơn vị phải báo cáo ngay Sở GD&ĐT và UBND xã, phường để phối hợp xử lý.