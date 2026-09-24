Tăng cường hợp tác quốc tế đối phó với lừa đảo trực tuyến

Thiếu tướng Bun Susikkha (giữa), Phó Trưởng Công an Thủ đô Phnom Penh, phụ trách công tác an ninh, trao đổi với các phóng viên trong nước và quốc tế về công tác trấn áp và thu giữ vật chứng tại Phnom Penh. Ảnh: Sơn Hên/PV TTXVN tại Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Tuyên bố Phnom Penh kêu gọi hành động phối hợp ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế dựa trên 11 cam kết, gồm tăng cường hợp tác quốc tế; phá vỡ chuỗi tội phạm; ngăn chặn và thu hồi tài sản do phạm tội mà có; tận dụng đổi mới công nghệ; củng cố các khuôn khổ chính sách, pháp lý và quy định; xây dựng năng lực và khả năng chống chịu; làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác công-tư; bảo vệ nạn nhân bị buôn bán và những người dễ bị tổn thương; thực hiện nguyên tắc không trừng phạt nạn nhân; ngăn chặn gian lận và buôn người; cũng như triệt phá các cơ sở lừa đảo trực tuyến và cơ sở hạ tầng liên quan.

Cổng chào khu phức hợp Trung tâm thương mại Mơn Chay (8 Park) tại xã Krabao, huyện Kampong Trabaek, tỉnh Prey Veng, Campuchia. Khu phức hợp này sẽ bị phong tỏa và tịch thu tài sản sung công quỹ theo phán quyết của tòa án liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến. Ảnh: Sơn Hên/PV TTXVN tại Campuchia

Tuyên bố cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ thông tin tình báo, điều tra tài chính, tương trợ tư pháp, xây dựng năng lực và tăng cường hợp tác thực thi pháp luật xuyên biên giới, đồng thời thúc đẩy nhận thức của công chúng và quan hệ đối tác giữa chính phủ và khu vực tư nhân.

Hội nghị ghi nhận các mạng lưới lừa đảo trực tuyến liên tục điều chỉnh phương thức hoạt động bằng cách phân tán thành các nhóm nhỏ hơn, phi tập trung và lợi dụng các công nghệ mới nổi, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo (AI). Do đó, hội nghị nhấn mạnh rằng việc chỉ triệt phá các hoạt động riêng lẻ là chưa đủ mà cần có những nỗ lực bền bỉ để tước bỏ không gian và cơ sở hạ tầng mà các mạng lưới tội phạm cần để hoạt động và tái xuất hiện.

Thiết bị tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để hoán đổi khuôn mặt, thay đổi phông nền, tạo hình ảnh giả mạo, chẳng hạn bối cảnh tại thành phố Paris. Ảnh: Sơn Hên/PV TTXVN tại Campuchia

ICCOS-2026 diễn ra trong hai ngày 23-24/9, với sự tham dự của các đoàn đại biểu từ 27 nước, 6 tổ chức quốc tế và khoảng 500 đại biểu. Hội nghị tập trung thảo luận các biện pháp ứng phó với lừa đảo trực tuyến ở cấp khu vực và toàn cầu, vai trò của công nghệ trong phòng ngừa tội phạm, tăng cường khả năng chống chịu trên không gian mạng và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống loại tội phạm xuyên quốc gia này. Đoàn Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, dẫn đầu tham gia hội nghị.