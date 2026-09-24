Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình tặng quà bệnh nhi nhân dịp Tết Trung thu

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình thăm hỏi, động viên các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu. Ảnh: T.L

Tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cùng đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên các bệnh nhi đang điều trị; trao quà Trung thu cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu. Ảnh: T.L

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên các cháu và gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị.

Những phần quà Trung thu được trao tận tay các bệnh nhi là nguồn động viên tinh thần, giúp các em có thêm niềm vui trong dịp Tết Trung thu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng chia sẻ với những khó khăn, vất vả của đội ngũ y, bác sĩ trong quá trình chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhi.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu. Ảnh: T.L

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình và đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu. Ảnh: T L

Hoạt động thăm, tặng quà bệnh nhi nhân dịp Tết Trung thu thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng đối với công tác chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em không may bị ốm đau, phải điều trị tại bệnh viện trong dịp Trung thu.

Qua đó, góp phần động viên các bệnh nhi và gia đình, đồng thời khích lệ đội ngũ y tế tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em; bảo đảm trẻ em trên địa bàn đều được quan tâm, chăm sóc và đón Tết Trung thu an toàn, vui tươi, ý nghĩa.

Đoàn công tác tặng quà cho Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu Ảnh: T.L

Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu hiện có 19 khoa, phòng chuyên môn. Tổng số người làm việc tại bệnh viện là 367 người. Trong 8 tháng đầu năm 2026 bệnh viện đã khám bệnh 129.253 lượt người; Điều trị nội trú 17.075 lượt; Công suất sử dụng giường bệnh 113,7%.