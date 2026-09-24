TPHCM tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống cây xanh trước mùa mưa bão

Học sinh TPHCM trong giờ ra chơi.

Sở GD&ĐT TPHCM vừa có văn bản gửi đến các cơ sở giáo dục về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn hệ thống cây xanh trong mùa mưa bão tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Văn bản nêu rõ, theo dự báo của Cục Khí tượng Thủy văn cùng Sở Nông nghiệp Môi trường, TPHCM đang chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh, gây mưa giông tại nhiều khu vực. Trên Biển Đông có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới và mạnh lên thành bão.

Thời gian qua, trên địa bàn TPHCM đã xảy ra tình trạng cây xanh ngã, đổ trong lúc mưa giông, gió mạnh. Sự cố có thể ảnh hưởng đến học sinh, giáo viên, nhân viên cũng như cơ sở vật chất của nhà trường.

Từ thực tế này, Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị các cơ sở giáo dục kiểm tra lại toàn bộ cây xanh trong khuôn viên. Các trường cần phối hợp với cơ quan chuyên môn ở địa phương để đánh giá tình trạng của cây và có phương án xử lý phù hợp.

Những cây bị sâu, mục, nghiêng hoặc có bộ rễ bị tổn hại nghiêm trọng cần được đặc biệt lưu ý. Với những cây có nguy cơ gãy, đổ, các đơn vị phải xử lý kịp thời, trong đó ưu tiên đốn hạ và thay thế những cây không còn bảo đảm an toàn.

Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường vẫn duy trì mảng xanh trong khuôn viên, đồng thời thực hiện đúng danh mục cây được phép trồng.

Công tác kiểm tra cũng cần được duy trì thường xuyên, nhất là trước mùa mưa bão. Với cây lớn và cây cổ thụ, nhà trường cần chú ý việc chăm sóc, cắt tỉa đúng kỹ thuật để hạn chế cành gãy, cây đổ nhưng vẫn đảm bảo sự phát triển của cây.

Bên cạnh việc kiểm tra, xử lý cây xanh, các trường cần nhắc học sinh chủ động phòng tránh khi thời tiết chuyển xấu. Khi có mưa giông, gió lớn, học sinh không trú mưa, trú nắng dưới gốc cây lớn; không leo trèo hoặc tụ tập, vui chơi gần những khu vực có cây.

Sở GD&ĐT TPHCM cũng đề nghị các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch phối hợp với cơ quan chuyên môn để rà soát cây xanh định kỳ, qua đó chủ động phát hiện và xử lý các nguy cơ mất an toàn trước khi xảy ra sự cố.