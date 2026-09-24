Khởi tố giám đốc Công ty vận tải Việt Dũng tội gây ô nhiễm môi trường

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chăm (SN 1981, trú tại thôn Đức Hợp, xã Kim Động, tỉnh Hưng Yên) về hành vi "Gây ô nhiễm môi trường", quy định tại Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Hiện trường vụ đổ chất thải. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Trước đó, vào 21h30 ngày 9/9, tổ công tác UBND xã Hồng Vân phối hợp Công an xã kiểm tra tại công trường thi công đường Vành đai 4, khu vực đầm Xâm Thị. Lực lượng chức năng phát hiện xe tải biển kiểm soát 29H-XXX.27 đang vận chuyển đất, bùn có dấu hiệu chuẩn bị đổ thải trái phép.

Qua kiểm tra, lái xe khai nhận đang vận chuyển bùn thải từ một công trình nhà ở xã hội tại phường Yên Sở đến khu vực đầm Xâm Thị theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Chăm.

Từ thông tin trên, Công an xã Hồng Vân phối hợp các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ những người liên quan. Kết quả điều tra xác định Nguyễn Văn Chăm, Giám đốc Công ty TNHH MTV vận tải Việt Dũng, đã chỉ đạo 4 lái xe vận chuyển đất thải từ các công trình xây dựng về khu vực đầm Xâm Thị để đổ trái phép.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Chăm thừa nhận đã tổ chức thực hiện 255 chuyến đổ thải trái quy định, với tổng khối lượng khoảng 4.539.645kg chất thải.