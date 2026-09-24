Chủ tịch Hội LHTN Campuchia thăm và làm việc tại Hải Phòng

Dự hội nghị có bà Touch Sorpharath – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Đoàn; bà Trần Thị Quỳnh Trang – Giám đốc Sở Ngoại vụ Hải Phòng; ông Bùi Văn Bắc – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng đại diện các sở ngành địa phương.

Hải Phòng – Thành phố cảng biển quốc tế hiện đại

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đào Trọng Đức nhấn mạnh, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước quan tâm gìn giữ, vun đắp và phát triển.

Trong thời gian qua, quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, trong đó giao lưu nhân dân ngày càng được quan tâm thúc đẩy. Đặc biệt, chuyến thăm trong thời điểm hai nước đang hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2027).

Ông Đào Trọng Đức cũng cho biết Hải Phòng là thành phố cảng biển lớn, cửa ngõ ra biển của phía Bắc, trung tâm công nghiệp, đầu mối giao thông và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Ông Đào Trọng Đức - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng (phải ảnh) và anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn (giữa ảnh) tiếp đón Ngài Hun Many – Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Dịch vụ công, Chủ tịch Hội LHTN và Đoàn đến thăm, làm việc tại Hải Phòng.

Sau sáp nhập, Hải Phòng có diện tích gần 3.200km2, quy mô dân số hơn 4,6 triệu người, đứng thứ 4 cả nước. Quy mô kinh tế đạt hơn 29 tỷ USD, đứng thứ 3 cả nước và là địa phương duy nhất có mức tăng trưởng 2 con số liên tục trong 11 năm.

8 tháng đầu năm 2026, Hải Phòng thu ngân sách hơn 146.700 tỷ đồng, thu hút hơn 3,4 tỷ USD vốn FDI. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 73,3 tỷ đồng.

Hải Phòng định hướng Hải Phòng phát triển theo mô hình “thành phố cảng biển quốc tế hiện đại”, lấy cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện làm hạt nhân. Đồng thời, phát triển khu bến Nam Đồ Sơn trở thành cảng cửa ngõ kết hợp trung chuyển quốc tế trong tương lai.

Thành phố đang từng bước xây dựng hệ sinh thái tích hợp giữa cảng biển - logistics - công nghiệp - thương mại quốc tế; ưu tiên phát triển cảng thông minh, cảng xanh và logistics xanh thông qua ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi năng lượng và các giải pháp giảm phát thải.

Toàn cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, Hải Phòng đã thành lập 3 khu kinh tế, 48 khu công nghiệp và đặc biệt là Khu thương mại tự do với các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội theo Nghị quyết số 226 của Quốc hội, tạo động lực mới cho phát triển logistics, dịch vụ cảng biển và thu hút đầu tư quốc tế.

Gắn kết tuổi trẻ Việt Nam - Campuchia

Trong năm qua, Thành Đoàn Hải Phòng đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, triển khai nhiều hoạt động thiết thực gắn với chuyển đổi số, khởi nghiệp, tình nguyện vì cộng đồng và hội nhập quốc tế.

Tiêu biểu, Thành Đoàn duy trì 559 tổ công nghệ số với 4.429 đoàn viên nòng cốt, hỗ trợ hơn 50.000 người dân cài đặt sổ sức khỏe điện tử trên VNeID; huy động hơn 13 tỷ đồng hỗ trợ thanh niên vay vốn khởi nghiệp, lập nghiệp; thực hiện hơn 100 công trình thanh niên, hỗ trợ trên 1.500 thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ, hội nhập quốc tế cũng được đẩy mạnh, trong đó Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh cấp thành phố đã thu hút 37.280 thí sinh tham gia.

Ngài Hun Many – Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Dịch vụ công, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia và ông Đào Trọng Đức - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng trao tặng quà lưu niệm.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng mong rằng với cương vị Chủ tịch Hội LHTN Campuchia, ngài Phó Thủ tướng sẽ quan tâm, ủng hộ tăng cường kết nối, giao lưu và trao đổi giữa thanh niên Campuchia và thanh niên Hải Phòng.

Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia vào năm 2027 tới, thanh niên hai bên sẽ có thêm nhiều hoạt động giao lưu thiết thực, qua đó tăng cường hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm và cùng tiếp nối, vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước.

“Tôi tin tưởng rằng, chuyến thăm và làm việc của Ngài Phó Thủ tướng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Hội LHTN Campuchia tại Hải Phòng lần này sẽ góp phần tăng cường hơn nữa tình hữu nghị, sự hiểu biết và gắn bó giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đồng thời, mở ra thêm cơ hội trao đổi, kết nối và thúc đẩy hợp tác giữa TP Hải Phòng với các địa phương, cơ quan và đối tác của Campuchia trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, qua đó đóng góp thiết thực vào sự phát triển quan hệ Việt Nam – Campuchia”, ông Đào Trọng Đức nói.