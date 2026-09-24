Công an xã hỗ trợ thuyền dân sinh cho người dân bản Cốc Tạt

Do mưa lớn kéo dài, nước tại các khe, suối trên địa bàn xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An dâng cao, dòng chảy mạnh, gây chia cắt một số khu vực, ảnh hưởng đến việc đi lại và đời sống của người dân.

Thuyền dân sinh được Công an xã kêu gọi hỗ trợ.

Tại khu vực cầu tràn Văng Ống, bản Cốc Tạt, nước lũ dâng cao, chảy xiết, gây khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Việc vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và thực hiện các hoạt động thiết yếu cũng gặp nhiều trở ngại.

Trước tình hình trên, Công an xã Yên Hòa phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm tình hình, kiểm tra thực tế, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân; đồng thời vận động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm hỗ trợ thuyền dân sinh phục vụ việc đi lại, vận chuyển nhu yếu phẩm cho cán bộ và nhân dân bản Cốc Tạt qua khu vực khe nước tại cầu tràn Văng Ống.

Việc hỗ trợ thuyền dân sinh góp phần thiết thực giúp người dân khắc phục khó khăn trong thời gian bị chia cắt.

Việc hỗ trợ thuyền dân sinh góp phần thiết thực giúp người dân khắc phục khó khăn trong thời gian bị chia cắt, đồng thời phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống phát sinh.