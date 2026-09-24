Phường Hòa Cường sơ kết Tháng cao điểm vệ sinh môi trường

Các lực lượng ra quân vệ sinh môi trường. Ảnh: T.HƯƠNG – V.QUÂN

Từ ngày 20/7 đến 20/8, phường Hòa Cường triển khai Tháng cao điểm về bảo vệ môi trường với nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: tuyên truyền, vận động người dân; tổ chức ra quân vệ sinh; xử lý các điểm nóng về rác thải, xà bần; quản lý lô đất trống; tăng cường kiểm tra, giám sát và nâng cao ý thức chấp hành của tổ chức, cá nhân.

Trong thời gian này, phường tổ chức 8 đợt ra quân “Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp” với khoảng 1.000 lượt người tham gia; vệ sinh, xử lý 42 điểm, khu vực có nguy cơ phát sinh rác thải, ô nhiễm môi trường; thu gom khoảng 1,35 tấn rác thải, rác thải cồng kềnh phát sinh.

Đồng thời, tổ chức vệ sinh 13 lô đất trống; 145/145 lô đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý được vệ sinh, quây chắn hoặc cắm biển cảnh báo; 127 lô đất trống ngoài mặt tiền được rà soát, thông báo đến chủ sử dụng…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.HƯƠNG – V.QUÂN

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị cũng tham luận, thảo luận tập trung vào các giải pháp huy động người dân tham gia phong trào “Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp”; chủ động ngăn ngừa việc tái diễn các điểm ô nhiễm tại khu dân cư; nâng cao chất lượng thu gom, vận chuyển rác thải bảo đảm phù hợp với đặc điểm từng địa bàn.