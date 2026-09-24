Đồng Nai mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại

PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phát biểu tại lễ mít tinh. Ảnh: Hạnh Dung

Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Lưu Văn Dũng cho biết: Từ đầu năm 2026 đến nay, Đồng Nai ghi nhận 3 trường hợp tử vong do bệnh dại, 48 ổ dịch dại trên đàn chó tại 31/95 xã, phường. Nguy cơ bệnh dại vẫn luôn hiện hữu trong cộng đồng.

Phát biểu tại lễ mít tinh, PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết: Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, lây truyền từ động vật sang người. Khi người bệnh đã lên cơn dại, tỷ lệ tử vong là 100%. Tuy nhiên, đây là bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu thực hiện tốt các biện pháp dự phòng. Trong đó, tiêm vaccine phòng dại cho chó, mèo và tiêm vaccine cho người sau khi bị chó, mèo cắn là những biện pháp có ý nghĩa quyết định.

Theo PGS.TS Trần Như Dương, mỗi năm trên thế giới có hàng triệu người bị chó, mèo cắn, phải đến cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm phòng và vẫn còn hàng chục ngàn người tử vong do bệnh dại. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng nửa triệu người bị chó, mèo nghi mắc bệnh dại cắn phải đi tiêm phòng và vẫn còn hàng trăm trường hợp tử vong.

Đáng lưu ý, phần lớn các trường hợp tử vong tập trung ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi người dân còn gặp khó khăn trong tiếp cận thông tin, dịch vụ y tế và vaccine phòng bệnh.

Lãnh đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Sở Y tế Đồng Nai, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản Đồng Nai bắt tay cam kết phòng, chống bệnh dại. Ảnh: Hạnh Dung

Để hướng tới mục tiêu không còn người tử vong do bệnh dại vào năm 2030, PGS.TS Trần Như Dương đề nghị thành phố Đồng Nai tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp; đẩy mạnh phối hợp liên ngành; tập trung quản lý đàn chó, mèo và nâng cao tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại cho vật nuôi, nhất là tại những địa bàn có nguy cơ cao.

Cùng với đó, cần bảo đảm mọi người dân bị chó, mèo cắn được tư vấn, xử trí vết thương và tiêm vaccine phòng dại kịp thời; quan tâm hỗ trợ trẻ em, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm có hoàn cảnh khó khăn để không ai không được tiêm vaccine do điều kiện kinh tế.

Công tác truyền thông cũng cần được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân. Chủ nuôi phải quản lý vật nuôi, tiêm vaccine phòng dại đầy đủ theo hướng dẫn của ngành thú y và đưa người bị chó, mèo cắn đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Đoàn xe mang theo các thông điệp về phòng, chống bệnh dại diễu hành trên các tuyến đường của thành phố Đồng Nai. Ảnh: Hạnh Dung

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải cuộc thi Thiết kế sản phẩm truyền thông về phòng, chống bệnh dại; ký cam kết chung tay phòng, chống bệnh dại; diễu hành tuyên truyền trên địa bàn thành phố. Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản Đồng Nai (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cũng triển khai tiêm phòng dại miễn phí cho chó, mèo…