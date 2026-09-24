Mỹ mời ông Putin dự hội nghị G20 ở Miami, Nga lập tức lên tiếng

Trong bối cảnh xung đột kéo dài ở Ukraine, Hội nghị Thượng đỉnh G20 sắp tới do Mỹ đăng cai tổ chức tại Miami, Florida được xem là một cơ hội tốt để thúc đẩy hòa bình.

Phát biểu với các phóng viên tại Moscow ngày 23/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, chính phủ Nga trân trọng lời mời Tổng thống Vladimir Putin tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Miami, đồng thời cho biết Moscow sẽ xác định lập trường thông qua các kênh ngoại giao.

"Chúng tôi sẽ xác định lập trường (về việc có tham gia sự kiện hay không) và giải quyết vấn đề này thông qua các kênh ngoại giao", ông Peskov nói khi được hỏi về lời mời, nhưng từ chối nêu rõ liệu ông Putin sẽ tham dự trực tiếp hay tham gia theo hình thức trực tuyến.

Vị phát ngôn viên nhấn mạnh rằng Moscow sẽ đưa ra phản hồi theo các quy trình ngoại giao đã được thiết lập trong khi xem xét kỹ lưỡng các chi tiết của đề xuất.

Nga vẫn duy trì tư cách thành viên G20 bất chấp những nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Moscow kể từ khi Điện Kremlin phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Caspian Post

Trước đó trong ngày, lời mời Tổng thống Nga Putin tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Miami vào tháng 12 tới đã được đưa ra sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Lời mời được đưa ra trong bối cảnh có những nỗ lực mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, hiện đã kéo dài hơn 4 năm rưỡi.

Ông Rubio cho biết, ông Trump vẫn cởi mở với việc đối thoại cùng ông Putin, và gợi ý rằng Hội nghị Thượng đỉnh G20 có thể là dịp tốt để hai nhà lãnh đạo gặp gỡ và thảo luận.

"Chúng tôi cho rằng đây là cơ hội để ông ấy tiếp xúc không chỉ với Tổng thống Mỹ mà còn với các nhà lãnh đạo thế giới khác. Chúng tôi hy vọng ông ấy sẽ chấp nhận lời mời này", ông Rubio phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với ông Lavrov.

Khi được hỏi liệu ông Trump có gặp ông Putin để thảo luận về cuộc giao tranh ở Ukraine hay không, ông Rubio cho biết Tổng thống Mỹ sẵn sàng đối thoại với bất kỳ ai, kể cả những người có quan điểm khác biệt với nhà lãnh đạo này.

"Họ đã có nhiều cuộc trao đổi qua điện thoại. Tôi không biết con số chính xác, nhưng kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức, tôi nghĩ họ đã nói chuyện với nhau ít nhất hơn 10 lần. Vì vậy, vâng, chúng tôi vẫn luôn cởi mở với việc đối thoại", ông Rubio nói.

Ngoại trưởng Mỹ nói thêm rằng một cuộc gặp sẽ mang lại hiệu quả cao nhất nếu có sự chuẩn bị nền tảng từ trước.

"Rõ ràng, kịch bản lý tưởng là một cuộc gặp mang lại kết quả cụ thể, và điều đó đòi hỏi rất nhiều công tác chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Tuy nhiên, nếu không đạt được điều đó, thì việc Tổng thống Putin tham dự hội nghị G20 vào tháng 12 chắc chắn sẽ là cơ hội để họ tương tác và đối thoại", ông Rubio nhận định.

Ông Putin đã không tham dự trực tiếp Hội nghị Thượng đỉnh G20 nào kể từ năm 2019 – thời điểm trước khi đại dịch bùng phát và các lệnh trừng phạt của phương Tây được áp đặt.

Nhà lãnh đạo Nga đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2023 do Ấn Độ chủ trì theo hình thức trực tuyến, đồng thời cử Ngoại trưởng Lavrov đại diện cho Moscow tham dự sự kiện thay mặt ông.

Ông Peskov không cho biết liệu Moscow có đang tìm kiếm các đảm bảo an ninh cụ thể hay các điều kiện ngoại giao nào cho khả năng ông Putin tham dự hội nghị tại Miami vào tháng 12 tới hay không.

Thành viên G20 hiện gồm các nước G7 (Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Nhật Bản, Canada, Italy), các nước BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Indonesia), các nền kinh tế mới nổi có quy mô lớn (Australia, Argentina, Mexico, Hàn Quốc, Ả Rập Xê-Út, Thổ Nhĩ Kỳ), Liên minh châu Âu (EU) và Liên minh châu Phi (AU).

Minh Đức (Theo Yeni Safak, India Today)