Đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 qua xã Phình Hồ đã thông xe trở lại

Từ ngày 14/9 – 17/9, mưa lớn gây sạt lở taluy âm, dương tại nhiều vị trí trên đoạn từ Km16+300 đến Km18+300, tuyến đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174, thuộc xã Phình Hồ, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân từ Phình Hồ đi khu vực Làng Nhì, Bản Mù và ngược lại.

Tại Km16+300, taluy dương, âm bị sạt lở với chiều dài khoảng 45 m, kéo theo toàn bộ mặt đường bê tông bị gãy, hỏng; tại Km18+000 sạt lở taluy âm với chiều dài khoảng 30 m; tại Km18+300, đất, đá tràn xuống làm tắc cống với khối lượng khoảng 300 m³; taluy dương tiếp tục sạt xuống mặt đường, làm một phần mặt đường bị hỏng.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều vị trí trên tuyến đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 qua địa bàn xã Phình Hồ bị sạt lở, hỏng nghiêm trọng.

Ngoài hai vị trí trên, tại Km26, Km28+500 xảy ra sạt taluy dương, khoảng 300 m³ đất, đá tràn xuống mặt đường, gây cản trở giao thông.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, UBND xã Phình Hồ chỉ đạo Công an xã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã, lực lượng dân quân và các lực lượng tại thôn tổ chức chốt chặn, cảnh báo, nghiêm cấm người và phương tiện đi qua khu vực nguy hiểm.

Người dân có nhu cầu đi lại giữa Phình Hồ và Làng Nhì được hướng dẫn lựa chọn tuyến đường thay thế, trong đó có tuyến từ xã Hạnh Phúc đi UBND xã Phình Hồ và ngược lại.

Để khôi phục giao thông, Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lào Cai chỉ đạo Công ty Cổ phần Xây dựng đường bộ II - Yên Bái đã khẩn trương triển khai khắc phục các vị trí sạt lở.

Tại Km16+300 và khu vực Km18, do nền, mặt đường bị sạt lở sâu, đơn vị thi công đã đào mở rộng vào phía taluy dương từ 3 - 4 m, tạo mặt bằng mới khôi phục tuyến. Đối với những vị trí đất, đá tràn xuống mặt đường, địa phương huy động máy, nhân lực khẩn trương hót dọn.

Máy và nhân lực được huy động để hót dọn các điểm sạt lở.

Đơn vị thi công mở rộng phía taluy dương từ 3 - 4 m để tạo nền đường mới.

Đến nay, tuyến đường đã được xử lý bước đầu vàthông xe ô tô trở lại, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa.

Về lâu dài, UBND xã Phình Hồ sẽ phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Nghĩa Lộ đề nghị tỉnh sớm phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và dự toán kinh phí khắc phục đoạn sạt lở tại Km18+300. Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lào Cai cũng được đề nghị sớm xây dựng dự toán sửa chữa, khắc phục đoạn sạt lở tại Km16+300, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông trên tuyến.

Do một số vị trí trên tuyến vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khi mưa lớn, người dân cần tiếp tục chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, chủ động bảo đảm an toàn.