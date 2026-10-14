Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu đề ra

Cụ thể, ngành phấn đấu có gần 1,2 triệu người trở lên tham gia BHXH bắt buộc, hơn 79,3 ngàn người trở lên tham gia BHXH tự nguyện, gần 4,3 triệu người trở lên tham gia BHYT và hơn 1,1 triệu người trở lên tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nêu trên, ông Trần Ngọc Nam, Giám đốc BHXH cơ sở Tân Phú cho hay: Đơn vị giao chỉ tiêu đến từng viên chức, bám sát địa bàn, phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và mạng lưới cộng tác viên rà soát những nhóm đối tượng tiềm năng. Trên cơ sở đó, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, giúp người dân hiểu rõ lợi ích và tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Theo ông Trần Ngọc Nam, để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm bền vững, việc phát triển người tham gia mới cần đi đôi với duy trì số người đang tham gia, nhất là bảo đảm thẻ BHYT không bị gián đoạn. Đối với lao động tự do, nông dân và người có thu nhập chưa ổn định, thông tin đầy đủ, dễ hiểu cùng sự hướng dẫn tận tình sẽ giúp họ cân nhắc quyền lợi lâu dài, chủ động lựa chọn phương án tham gia phù hợp.