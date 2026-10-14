Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm chính thức Việt Nam

Đồng chí Vilay Lakhamfong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Bộ Ngoại Giao)

Tham gia đoàn, có các đồng chí: Sisay Leudetmounsone, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Phet Phomphiphak, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Vongsone Inpanphim, Bí thư Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào; Bounleua Phandanouvong, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; Pingkham Lasasima, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Nhà nước và Phó Trưởng ban Phòng, chống tham nhũng Trung ương; Daosavanh Kheuamixay, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia; Khammone Chanthachit, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Sulina Keopaseuth, Trung tướng, Thứ trưởng Công an, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị, Bộ Công an; Khamphao Ernthavanh, Đại sứ Lào tại Việt Nam.

Đồng chí Vilay Lakhamfong sinh ngày 6/9/1958, tại tỉnh Champasak, Lào. Đồng chí là Thạc sĩ ngành xây dựng Đảng. Giai đoạn 1981-1982, đồng chí là Trung đội trưởng, Trung đoàn 22, Sư đoàn 2. Từ năm 1982 đến 1996, đồng chí lần lượt giữ các cương vị Phó Bí thư Chi bộ, Phó Đại đội trưởng, Trung đoàn 22, Sư đoàn 2; Bí thư Chi bộ, Đại đội trưởng; Phó Bí thư Chi bộ, Phó Tiểu đoàn 685, Trung đoàn không quân 641; Bí thư Chi bộ, Phó Tiểu đoàn 685, Trung đoàn không quân 641; Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Tiểu đoàn 688, Trung đoàn 645; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Trung đoàn 645. Trong giai đoạn 1997-2000, đồng chí học chính trị tại Việt Nam.

Từ năm 2000 đến 2014, đồng chí lần lượt đảm nhiệm các cương vị: Đảng ủy viên, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Champasak; Đảng ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Champasak; Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Champasak; Thường vụ Tỉnh ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Champasak; Đại tá, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Champasak; Thiếu tướng, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng. Ngày 29/8/2014, đồng chí trở thành Thiếu tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng. Giai đoạn 2014-2015, đồng chí là Thường vụ Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Từ năm 2015 đến 2016, đồng chí là Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Giai đoạn 2016-2019, đồng chí là Thượng tướng, Bí thư Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Đồng chí đảm nhiệm các cương vị Bí thư Trung ương Đảng khóa X, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Công an giai đoạn 2019-2021; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Công an từ năm 2021 đến tháng 6/2022; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Công an giai đoạn 2022-2026. Từ tháng 1/2026 đến nay, đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.