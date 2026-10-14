Bộ Y tế xây dựng lộ trình điều chỉnh mức đóng BHYT gắn với mở rộng quyền lợi

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có báo cáo gửi Quốc hội về kết quả thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và khóa XV liên quan đến giám sát chuyên đề, chất vấn trong lĩnh vực y tế.

Trong đó, Bộ trưởng báo cáo về nhiệm vụ tăng mức đóng BHYT theo lộ trình phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và khả năng chi trả của người dân; nghiên cứu mở rộng danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, thuốc, thiết bị và vật tư y tế tại y tế cơ sở được Quỹ BHYT chi trả tương ứng với mức tăng đóng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm và tặng quà chúc sức khoẻ bệnh nhân trong chuyến công tác tại Nghệ An. Ảnh: Vũ Đồng

Nghiên cứu điều chỉnh mức đóng gắn với mở rộng quyền lợi BHYT

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Luật BHYT quy định mức đóng tối đa là 6% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, tiền lương hưu, tiền trợ cấp hoặc mức tham chiếu theo quy định.

Trên cơ sở đó, từ năm 2010, Chính phủ quy định mức đóng BHYT là 4,5% đối với hầu hết các đối tượng. Từ năm 2015 đến nay, toàn bộ các đối tượng tham gia BHYT đều áp dụng mức đóng 4,5%.

Thực hiện Nghị quyết số 261/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhiều chính sách mở rộng phạm vi quyền lợi, mức hưởng của người tham gia BHYT đã được quy định, phù hợp với việc tăng mức đóng từ năm 2027.

Bộ Y tế đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết số 282/NQ-CP ngày 15/9/2025; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 13/5/2026 về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW và Chỉ thị số 52-CT/TW. Trong đó, Bộ Y tế được giao xây dựng Nghị định quy định việc tăng mức hưởng và phạm vi hưởng BHYT theo lộ trình, đối tượng ưu tiên, phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối Quỹ BHYT.

Thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Nghị định, đề xuất điều chỉnh mức đóng BHYT theo lộ trình mở rộng quyền lợi, mức hưởng của người tham gia, trong phạm vi mức đóng tối đa 6% theo quy định của Luật BHYT; đồng thời bảo đảm khả năng cân đối Quỹ BHYT và khả năng đóng góp của các đối tượng chịu tác động.

Tiếp tục rà soát, mở rộng danh mục được Quỹ BHYT chi trả

Cùng với việc nghiên cứu điều chỉnh mức đóng, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, Bộ Y tế đang rà soát, sửa đổi, bổ sung các thông tư ban hành danh mục thuốc, thiết bị y tế và dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.

Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 39/2024/TT-BYT ngày 17/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 28/9/2016 về danh mục, tỷ lệ và điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT; Thông tư số 24/2025/TT-BYT ngày 30/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 về danh mục, tỷ lệ và điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.

Bộ Y tế tiếp tục rà soát, xây dựng thông tư sửa đổi, bổ sung danh mục thuốc tân dược, thuốc y dược cổ truyền thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT. Ảnh: Thái Bình

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, hiện nay, Bộ Y tế tiếp tục rà soát, xây dựng thông tư sửa đổi, bổ sung danh mục thuốc tân dược, thuốc y dược cổ truyền thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT; đồng thời xây dựng các thông tư quy định về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT từ xa, tại nhà, y học gia đình và khám sức khỏe định kỳ cho người tham gia BHYT. Các văn bản này sẽ được ban hành trong thời gian tới.

Các danh mục nêu trên bao gồm nhiều loại thuốc, thiết bị y tế và dịch vụ kỹ thuật y tế được thực hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp ban đầu và y tế cơ sở.

Việc tiếp tục mở rộng danh mục được Quỹ BHYT chi trả sẽ được rà soát, đánh giá để bảo đảm phù hợp với lộ trình điều chỉnh mức đóng BHYT.