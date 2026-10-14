Hiện trạng một nút giao thông vừa được rót 900 tỷ để 'lên đời'

Nút giao nằm ở vị trí kết nối nhiều tuyến đường quan trọng, dẫn vào trung tâm hành chính tỉnh Gia Lai.

Thời gian qua, nút giao thường xuyên quá tải﻿ do lượng phương tiện đông, các dòng xe từ nhiều hướng đan xen, khiến giao thông ùn ứ, có thời điểm kéo dài.

Ông Mai Xuân Trang (75 tuổi) - tài xế xe ôm có hơn 20 năm hoạt động tại khu vực ngã năm Đống Đa - Hoa Lư - cho biết khoảng 17-18h, khi người dân tan sở, lượng phương tiện đổ về đông khiến giao thông thường xuyên ùn ứ. Theo ông Trang, việc cải tạo nút giao là cần thiết, góp phần giảm ùn tắc, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.

Theo ghi nhận, dòng xe từ nhiều hướng cùng tập trung qua khu vực khiến việc lưu thông gặp khó khăn, nhất là khi lượng phương tiện tăng đột biến vào giờ cao điểm.

Khu vực cũng có tuyến đường kết nối﻿ với Cảng Quy Nhơn, nên thường xuyên có nhiều phương tiện tải trọng lớn lưu thông qua khu vực, tạo thêm áp lực lên hạ tầng giao thông.

Xe tải trọng lớn di chuyển từ quốc lộ 19 về Cảng Quy Nhơn.

Trước thực tế đó, UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mở rộng, cải tạo nút giao thông khu vực ngã năm Đống Đa - Hoa Lư, tổng mức đầu tư hơn 510 tỷ đồng. Tuy nhiên, mới đây, tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, nâng tổng mức đầu tư dự án lên 900 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý trong phương án điều chỉnh, tỉnh Gia Lai sẽ đầu tư xây dựng cầu vượt một chiều theo hướng Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Tất Thành. Cầu có chiều dài khoảng 304m, rộng 9m, gồm 2 làn xe cơ giới.

Phương án này nhằm xóa bỏ giao cắt của dòng xe đi từ Võ Nguyên Giáp về đường Nguyễn Tất Thành với dòng xe từ đường Nguyễn Tất Thành rẽ trái về Trần Hưng Đạo. Dự án do Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025-2029.