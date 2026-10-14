Thủ tướng Lê Minh Hưng: Thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng, kết nối hạ tầng biên giới với Lào và Campuchia'

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Đại tướng Khamlieng Outhakaisone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. Ảnh: TTXVN

* Tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại tướng Khamlieng Outhakaisone,Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, nhân dịp hai Bộ trưởng thăm chính thức Việt Nam, tham dự các hoạt động hợp tác quốc phòng giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Tiếp Đại tướng Khamlieng Outhakaisone, Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Lào thời gian qua; tin tưởng Lào tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển, xây dựng đất nước ổn định, phồn vinh.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Thủ tướng nhấn mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh là một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để hai nước tập trung phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước trong triển khai các thỏa thuận cấp cao; tin tưởng chuyến thăm của Đại tướng Khamlieng Outhakaisone sẽ góp phần cụ thể hóa sâu sắc hơn nội hàm “gắn kết chiến lược” giữa hai Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước.

Về phương hướng hợp tác, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác hiện có; củng cố tin cậy chính trị - chiến lược, tăng cường chia sẻ và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhau.

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp nâng cao năng lực phòng thủ, thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng và đào tạo nguồn nhân lực; đẩy mạnh hợp tác trong công tác chính trị, xây dựng quân đội hai nước vững mạnh, thực sự là lực lượng trung thành, tin cậy tuyệt đối của Đảng, Nhà nước và nhân dân mỗi nước.

Cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam đối với Lào trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, Đại tướng Khamlieng Outhakaisone đánh giá hợp tác quốc phòng tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, góp phần nâng cao năng lực quốc phòng và khả năng tự lực, tự chủ của Lào.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và thỏa thuận giữa hai Bộ, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Lào - Việt Nam.

Hai bên cũng sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ “Năm Đoàn kết Hữu nghị 2027”, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

*Tiếp Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchiadẫn đầu nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam, dự cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng và Diễn tập chung giữa quân đội ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao chuyến thăm chính thức Việt Nam của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia và các hoạt động hợp tác giữa quân đội ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm chính thức Campuchia vừa qua, Thủ tướng tin tưởng Campuchia sẽ tiếp tục giữ vững hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng và nâng cao vai trò, vị thế quốc tế.

Thủ tướng đánh giá cao Bộ Quốc phòng hai nước đã chủ động, tích cực triển khai hiệu quả các nhận thức chung và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, đưa hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương.

Khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước phát triển bền chặt, thực chất, hiệu quả, Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi về các vấn đề chiến lược; coi trọng đào tạo cán bộ, nhất là đào tạo chuyên ngành và ngôn ngữ của nhau.

Thủ tướng đề nghị thúc đẩy công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền; tăng cường kết nối hạ tầng biên giới, cửa khẩu; tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước, trong đó có doanh nghiệp quốc phòng, mở rộng hợp tác; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.

Về phía Campuchia, Đại tướng Tea Seiha đánh giá cao kết quả chuyến thăm chính thức Campuchia vừa qua của Thủ tướng Lê Minh Hưng, góp phần tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ Campuchia trong công tác đào tạo và khám chữa bệnh, Đại tướng Tea Seiha khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các thỏa thuận, kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng, nhất là trong tham vấn chính sách, hợp tác hậu cần, trao đổi và giao lưu sĩ quan trẻ.

Hai bên thống nhất phối hợp chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động trong “Năm Hữu nghị 2027”, kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, góp phần tăng cường hiểu biết và vun đắp quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.