Rủi ro lũ quét, sạt lở từ Quảng Trị đến Gia Lai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 4 giờ ngày 13/10 đến 4 giờ ngày 14/10), khu vực các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Gia Lai đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Đông Hà Hydro 157,8mm (Quảng Trị); Cầu Truồi 147,2mm (TP. Huế); Sông Trà 161,4mm (TP. Đà Nẵng); Hồ Cây Xoài 117,4mm (Quảng Ngãi); Hồ Cẩn Hậu 91,6mm (Gia Lai);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo sạt lở ở 5 tỉnh thành miền Trung do mưa lớn kéo dài. Ảnh: PV

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Quảng Trị, TP. Huế, TP. Đà Nẵng từ 5-10mm, có nơi trên 20mm; Quảng Ngãi, Gia Lai từ 10-20mm, có nơi trên 40mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Danh sách các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất:

Quảng Trị: Cam Lộ; Hiếu Giang, Hướng Hiệp, Hướng Phùng, Khe Sanh; Bắc Trạch, Bố Trạch, Đakrông, Hải Lăng, Phong Nha, Tân Lập.

Huế: Bình Điền, Hưng Lộc, Lộc An, P. Phú Bài, Phú Lộc; A Lưới 4, Chân Mây - Lăng Cô, Vinh Lộc.

Đà Nẵng: Phước Trà; Hiệp Đức, Lãnh Ngọc, P. Hải Vân, Phước Hiệp, Tam Mỹ; Bà Nà, Bến Giằng, Chiên Đàn, Đại Lộc, Đức Phú, Duy Xuyên, La Dêê, Núi Thành, P. An Khê, Phú Ninh, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Tây Hồ, Thạnh Bình, Thu Bồn, Tiên Phước, Trà Giáp, Trà Liên, Trà My, Việt An.

Quảng Ngãi: Ba Vì, Ba Xa, Bình Minh, Nguyễn Nghiêm, P. Sa Huỳnh, Sơn Tây Thượng; Ba Dinh, Ba Động, Ba Gia, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vinh, Bình Chương, Cà Đam, Đặng Thùy Trâm, Đình Cương, Đông Trà Bồng, Khánh Cường, Kon Plông, Măng Đen, Minh Long, Mộ Đức, Nghĩa Giang, Nghĩa Hành, P. Đức Phổ, Phước Giang, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Linh, Sơn Mai, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Tịnh, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Thiện Tín, Trà Bồng, Trà Giang, Trường Giang, Vệ Giang.

Gia Lai: Ân Hảo, An Hòa, An Lão, An Nhơn Tây, An Vinh, P. Hoài Nhơn Bắc, Phù Mỹ Đông.

Về thời tiết trên biển, hiện nay vùng biển từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, từ Tp. Hồ Chí Minh đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác.Ngoài ra, ngày và đêm 14/10, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Ngày và đêm 15/10, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.