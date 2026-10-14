Lịch chi trả lương hưu tháng 11/2026, người hưởng cần biết

BHXH Việt Nam đã có hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng cho người hưởng.

Theo BHXH Việt Nam, có 21 tỉnh thành chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân vào ngày làm việc đầu tiên của tháng; 13 tỉnh thành chi trả vào ngày làm việc thứ hai của tháng.

Chi tiết lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại các tỉnh, thành trong cả nước tháng 11/2026 cụ thể như sau:

Ảnh minh họa. (nguồn: BĐT Chính phủ)

Các tỉnh, thành chi trả qua tài khoản vào ngày làm việc đầu tiên của tháng - ngày 2/11 (thứ Hai): Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Tp.HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Gia Lai, An Giang.

Các tỉnh, thành chi trả qua tài khoản vào ngày làm việc thứ 2 của tháng - ngày 3/11 (thứ Ba): Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp.

Liên quan đến hoạt động chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người hưởng trên địa bàn Thủ đô trong tháng 11/2026, đại diện phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia BHXH Tp.Hà Nội cho biết, theo đúng lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng trên địa bàn Thủ đô là ngày làm việc thứ 2 của tháng thì trong tháng 11/2026, cơ quan BHXH Tp. Hà Nội sẽ chi trả cho người hưởng qua tài khoản cá nhân vào ngày 3/11 (thứ Ba); việc chi trả bằng tiền mặt cho người hưởng thì cơ quan BHXH phối hợp với Bưu điện xây dựng kế hoạch chi trả kịp thời cho người hưởng sau ngày 3/11.

Tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2027 thay đổi ra sao? Theo Bộ luật Lao động 2019, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường được điều chỉnh theo lộ trình, đến năm 2028 đạt 62 tuổi đối với nam và đến năm 2035 đạt 60 tuổi đối với nữ. Cụ thể, từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của lao động nam mỗi năm tăng thêm 3 tháng, lao động nữ tăng thêm 4 tháng. Năm 2027, lao động nam nghỉ hưu khi đủ 61 tuổi 9 tháng, tăng 3 tháng so với năm 2026; lao động nữ nghỉ hưu khi đủ 57 tuổi 4 tháng, tăng 4 tháng. Bên cạnh quy định về tuổi nghỉ hưu trong điều kiện làm việc bình thường, theo Bộ luật Lao động, người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật quy định khác. Như vậy, lao động nữ bị suy giảm khả năng lao động, làm nghề nặng nhọc độc hại có thể nghỉ hưu ở tuổi 52 tuổi 4 tháng, còn lao động nam trong những trường hợp trên được nghỉ hưu ở tuổi 56 tuổi 9 tháng. Còn người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định. Tức là độ tuổi nghỉ hưu của nhóm lao động này có thể lên đến 66 tuổi 9 tháng với nam và 62 tuổi 4 tháng với nữ.