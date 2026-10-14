Thi công vỉa hè cầm chừng, gây nguy hiểm cho người dân

Đọa tuyến Lê Quang Đạo, khu vực Nhà thờ bỏ thi công hơn 6 tháng qua. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Theo phản ánh của người dân, tại một số tuyến đường, việc thi công, cải tạo vỉa hè diễn ra chậm. Vỉa hè bị đào xới nhưng chưa được hoàn thiện, vật liệu xây dựng, gạch đá tập kết trên lối đi, khiến người dân gặp khó khăn trong sinh hoạt và kinh doanh.

Ghi nhận thực tế trên tuyến đường Phạm Kiệt, đường Bà Huyện Thanh Quan, Dương Khuê, Hoài Thanh… (phường Ngũ Hành Sơn), các tuyến đường thi công rất lâu, nhiều đoạn vỉa hè bị đào lên nham nhở. Vật liệu xây dựng, gạch đá chất thành từng đống, cản trở lối đi bộ của người dân. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tham gia giao thông. Đáng chú ý là hiện nay mùa mưa bão đã đến, việc thi công như vậy, rất mất an toàn.

Ông Nguyễn Văn Tài (chủ quán cà phê trên đường Phạm Kiệt) cho biết, quán đang kinh doanh, nhưng từ khi đơn vị thi công đào vỉa hè lên bỏ đó không thấy thi công tiếp nên ảnh hưởng rất lớn đến việc buôn bán. Đáng nói, từ khi có chỉ đạo của Sở Xây dựng về việc đẩy nhanh tiến độ (1/10) thì chỉ làm được một ngày, đến nay vỉa hè gần như không có động tĩnh gì, hố ga, ống cống ngổn ngang, không che đậy rất nguy hiểm.

Cùng với đó, việc thi công vỉa hè trên tuyến đường Lê Quang Đạo (đoạn từ Ngô Thì Sỹ - Phan Tứ, khu vực phía trước Nhà thờ thuộc địa phận phường Ngũ Hành Sơn) diễn ra quá chậm, hơn nửa năm, gây rất nhiều bức xúc cho người dân. Trước đó, nhiều người dân trên đường Lê Cảnh Tuân (phường Sơn Trà); đường Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Văn Cừ (phường Hòa Khánh)… cũng bị người dân phàn nàn do thi công chậm, cầm chừng.

Liên quan dự án cải tạo vỉa hè, bó vỉa kết hợp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trên trục Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng và Nguyễn Văn Cừ (phường Hòa Khánh), đại diện Ban bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng, cho biết dự án được triển khai từ cách đây hơn một năm. Trong quá trình thi công, dự án gặp nhiều khó khăn do thời tiết, giá nguyên vật liệu tăng, nhân công khan hiếm. Hiện, Ban bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng đang tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết tâm đưa công trình về đích đúng thời hạn.

Trước phản ánh liên quan đến công tác thi công vỉa hè tại một số tuyến đường, Giám đốc Sở Xây dựng Lê Thành Hưng cho biết, đơn vị đã có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án khẩn trương rà soát, chấn chỉnh công tác thi công vỉa hè trên địa bàn; tập trung xử lý những vị trí thi công kéo dài, chậm hoàn trả mặt bằng, chất lượng chưa bảo đảm và có nguy cơ ảnh hưởng đến cây xanh, an toàn giao thông, việc đi lại của người dân.

Việc thi công cầm chừng ảnh hưởng đến kinh doanh của người dân. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Sở yêu cầu kiểm tra, làm rõ nguyên nhân đối với các trường hợp chậm tiến độ, chất lượng thi công không bảo đảm hoặc phát sinh tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai. Trường hợp xác định có tồn tại, hạn chế phải làm rõ trách nhiệm của nhà thầu, đơn vị tư vấn và các tổ chức, cá nhân liên quan; kịp thời yêu cầu khắc phục, xử lý theo hợp đồng và các quy định có liên quan.

Cùng với đó, các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình thi công, nhất là tại những vị trí có nguy cơ sụt lún, đọng nước, ảnh hưởng cây xanh và khu vực có mật độ người dân qua lại cao. Đồng thời, phải bảo đảm đầy đủ rào chắn, biển báo, lối đi tạm và các điều kiện an toàn trong suốt quá trình thi công; tổ chức thi công cuốn chiếu, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

UBND cấp xã cũng được đề nghị tăng cường kiểm tra, theo dõi tình hình thi công các công trình, hạng mục vỉa hè trên địa bàn; kịp thời phản ánh, phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án và các cơ quan liên quan xử lý những trường hợp thi công kéo dài, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, thoát nước và an toàn cây xanh. Đối với các công trình do UBND xã, phường làm chủ đầu tư hoặc được giao quản lý, địa phương có trách nhiệm tổ chức rà soát, chấn chỉnh và xử lý các tồn tại theo yêu cầu.

Đặc biệt, đối với các vỉa hè thuộc đường Đỗ Bá, đường Phạm Kiệt và đường Lê Quang Đạo, (đoạn từ Ngô Thì Sỹ - Phan Tứ, khu vực phía trước Nhà thờ thuộc địa phận phường Ngũ Hành Sơn), Sở Xây dựng đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý, khắc phục…