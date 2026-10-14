7 cây cầu mới vẽ lại bản đồ đầu tư tại Thủ đô

Sông Hồng được quy hoạch trở thành trục cảnh quan và động lực phát triển kinh tế trọng điểm của Thủ đô

Hà Nội đang bước vào một kỷ nguyên quy hoạch mới, nơi dòng sông Hồng không còn là ranh giới chia cắt mà chính thức trở thành trục cảnh quan, văn hóa và động lực phát triển kinh tế trọng điểm. Nằm trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm với mô hình “chùm đô thị hướng tâm”, mạng lưới giao thông chạy dọc và cắt ngang sông Hồng đang được đẩy mạnh đầu tư, hứa hẹn tạo ra những cú hích lớn cho thị trường bất động sản và liên kết vùng.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, song song với 6 cây cầu hiện hữu (Thăng Long, Nhật Tân, Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy và Thanh Trì), Hà Nội đang đồng loạt triển khai 7 dự án cầu mới vắt ngang sông Hồng. Danh sách các công trình chiến lược trải dài từ Tây Bắc xuống phía Nam thành phố bao gồm: Vân Phúc, Hồng Hà, Thượng Cát, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi và Mễ Sở. Trong đó, tiến độ của những dự án trọng điểm đang là tâm điểm chú ý của giới đầu tư.

Đáng chú ý nhất, dự án cầu Tứ Liên là công trình biểu tượng mới kết nối trung tâm với khu vực phía Bắc. Tính đến đầu tháng 10/2026, toàn bộ 62,51 ha mặt bằng của dự án (từ nút giao Nghi Tàm đến nút giao Trường Sa) đã được bàn giao, đánh dấu việc hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng.

Kể từ khi khởi công vào ngày 19/5/2025, các nhà thầu đang tăng tốc thi công đồng loạt cầu chính, cầu dẫn, nút giao và hầm chui. Tại hai trụ tháp chính P37 và P38, toàn bộ 84 cọc khoan nhồi cùng hai bệ trụ đã hoàn thành. Với tiến độ thần tốc này, dự án đang bám sát mục tiêu thông xe kỹ thuật vào năm 2027.

Ở cửa ngõ phía Nam, cầu Ngọc Hồi trên trục Vành đai 3,5 cũng đang dần thành hình, đóng vai trò huyết mạch kết nối Hà Nội với Hưng Yên. Dự án có tổng chiều dài 7,5 km (riêng cầu chính dài 680 m) đã đạt khối lượng thi công hơn 23% vào đầu tháng 10. Phần giải phóng mặt bằng trên địa bàn Hà Nội cơ bản hoàn thành đã tạo tiền đề để dự án mở rộng các mũi thi công. Khi đi vào hoạt động, cầu Ngọc Hồi không chỉ khép kín Vành đai 3,5 mà còn liên thông với Quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Công trình đang được thúc đẩy tối đa nhằm hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật trước thềm sự kiện APEC 2027.

Không chỉ dừng lại ở các trục kết nối Đông - Tây, không gian ven sông còn được tổ chức lại với dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng quy mô hơn 11.418 ha. Tuyến đại lộ này gồm hai nhánh bám theo hệ thống đê tả và hữu sông Hồng với tổng chiều dài vượt 80 km. Cụ thể, tuyến hữu Hồng dài 45,34 km (từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và tuyến tả Hồng dài 35 km (từ cầu Hồng Hà đến Bát Tràng). Các tuyến đường được thiết kế hiện đại với 6 làn xe cơ giới (tốc độ 80 km/h) và hệ thống đường gom 4 làn xe (60 km/h).

Trong giai đoạn 2026-2030, thành phố sẽ ưu tiên hoàn thiện các hạng mục hạ tầng giao thông chính, hệ thống kè, chỉnh trị bờ sông và phát triển chuỗi công viên ven bãi bồi. Toàn bộ chương trình tái thiết không gian ven sông dự kiến hoàn thành vào năm 2038.

Với vai trò là mạch máu giao thông và trục phát triển mới, những cây cầu vượt sông và đại lộ cảnh quan đang hình thành không chỉ giải quyết bài toán ùn tắc, mà còn mở ra những quỹ đất vàng, thu hút dòng vốn đầu tư mạnh mẽ vào Thủ đô trong thập kỷ tới.