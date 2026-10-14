Long trọng Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ quy tập tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo dâng hương tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Trần Phú cùng các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: CP

Tham dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trước Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Trần Phú cùng các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Sau lễ truy điệu, 731 hài cốt liệt sĩ được di chuyển đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM để an táng. Đợt xe đầu tiên dự kiến xuất phát lúc 8h45; các đợt tiếp theo hoàn thành trong ngày 14/10.

Đoàn xe di chuyển theo lộ trình: Công viên văn hóa Lê Thị Riêng – đường Trường Sơn – đường Cách Mạng Tháng Tám – vòng xoay Dân Chủ – đường Cách Mạng Tháng Tám – đường Điện Biên Phủ – cầu Sài Gòn – đường Võ Nguyên Giáp – Xa lộ Hà Nội – Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027); quán triệt thực hiện Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội thảo xác minh kết luận thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ của các đơn vị hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu thân năm 1968 được chôn cất tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh.

Bằng tất cả trách nhiệm, mệnh lệnh từ trái tim của người lính, các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cùng với sự vào cuộc quyết liệt, quyết tâm chính trị cao nhất của các cấp, các ngành và UBND phường Hòa Hưng, sau hơn 3 tháng các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dâng hương tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Trần Phú cùng các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh: CP

Buổi tổng duyệt lễ viếng, truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng ngày 12/10

Các cựu chiến binh, các tầng lớp nhân dân vào viếng, tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ - Ảnh: CP