CSGT xử phạt hàng loạt xe độ đèn, còi hơi sai quy định

Những chiếc Howo chở đất, cát có tải trọng lớn được tài xế, chủ xe độ chế thêm đèn công suất lớn và còi hơi hoạt động về đêm tại địa bàn phường Phú Diễn.

Hà Nội về đêm, những chiếc xe tải với kích thước lớn bắt đầu hoạt động với mật độ cao. Tuy nhiên, loại phương tiện này đang gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến người dân Thủ đô khi chúng được tự ý lắp thêm hệ thống đèn chiếu sáng cường độ lớn, ánh sáng chiếu trực tiếp hoặc chiếu không đúng hướng có thể gây chói mắt, khiến người điều khiển xe đi ngược chiều hoặc di chuyển phía trước bị hạn chế tầm nhìn. Trong khi đó, tiếng còi hơi có âm lượng lớn cũng dễ gây giật mình, ảnh hưởng đến khả năng xử lý tình huống của người đi đường.

Trong điều kiện giao thông đông đúc, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung hoặc phản ứng chậm cũng có thể làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

CSGT liên tục dừng các phương tiện vi phạm để kiểm tra, xử lý.

Nói về tình trạng “ô nhiễm tiếng còi” do những tài xế này gây ra, bà Đoàn Huyền (SN 1961) cho biết, gia đình sống ở gần mặt đường tuyến Quốc lộ 32 nên thường xuyên phải chịu cảnh tiếng còi ô tô "gầm rú" trong đêm, gây ồn, ảnh hưởng tới cuộc sống, đặc biệt là trẻ con và người già. Tình trạng này cứ sau 21h tối là bắt đầu diễn ra. Không chỉ bà Huyền mà tất cả người dân đều ủng hộ, việc xử lý này là rất cần thiết để răn đe cánh tài xế vô ý thức.

Trong khi đó, chị Nguyễn Vân (SN 1980) lại tỏ ra bức xúc với việc xe tải, xe ô tô lắp thêm đèn công suất lớn không chỉ ở phía trước mà cả hai bên hông và phía sau. Các loại đèn này rọi vào phương tiện đi ở chiều ngược lại sẽ gây lóa mắt hoặc "mù tạm thời" với tài xế, gây mất an toàn giao thông.

Trước tình trạng trên, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) trong khung giờ buổi tối đến rạng sáng bố trí nhiều tổ công tác luân phiên tuần tra địa bàn như phường Từ Liêm, phường Xuân Phương, phường Phú Diễn, Phường Nghĩa Đô, phường Đông Ngạc… để kiểm soát, phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm.

Ghi nhận của PV Báo CAND cùng tổ công tác của Đội CSGT số 6 làm nhiệm vụ tại địa bàn phường Phú Diễn đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm. Điều đáng nói, các tài xế này khi bị Cảnh sát dừng phương tiện kiểm tra, xử lý lại tỏ ra "bất ngờ" như thể không hề biết đó là hành vi vi phạm TTATGT.

Cảnh sát kiểm tra thiết bị chiếu sáng của phương tiện.

Một chiếc Howo được lắp thêm đèn công suất lớn cả ở phía trước và phía sau xe cùng với còi hơi trên nóc.

Điển hình như trường hợp tài xế L.T.M. (SN 1992, trú tại Cà Mau) điều khiển ô tô BKS 30B-006.XX lắp thêm hai dải đèn LED bar dài khoảng 1,4m ở phía trước xe. Đáng chú ý, các dải đèn này không sáng liên tục mà được đấu nối với công tắc đèn pha. Khi tài xế bật đèn, các dải LED chớp nháy liên tục, khiến người điều khiển phương tiện đi ngược chiều bị chói mắt, có thể mất khả năng quan sát.

Nêu lý do biện minh, tài xế M. cho biết, do xe thường xuyên di chuyển trong công trường tối nên anh phải lắp thêm loại đèn này để quan sát.

“Tôi chỉ sử dụng đèn khi đi trong công trường và rất hạn chế dùng khi lưu thông trên đường trong khu đông dân cư. Còn vừa rồi, cảnh sát phát hiện đèn lóe sáng có lẽ do đèn bị dính nước, chập điện”, tài xế L.T.M. phân trần.

Cũng bị CSGT phát hiện vi phạm tương tự, tài xế T.V.Đ. (SN 1990, trú tại Phú Thọ) điều khiển ô tô BKS 29E-910.XX cho biết do vừa điều khiển xe từ trong bãi bốc dỡ ra đường nên quên không tắt đèn LED.

"Tôi là lái xe thuê, khi được giao điều khiển xe thì đã có đèn LED lắp ở phía trước xe rồi, cứ thế sử dụng. Tôi không ngờ lại bị phạt với lỗi này vì nghĩ đơn giản là thấy tối thì lắp thêm đèn", tài xế Đ. nói.

Ánh sáng với công suất lớn của một xe tải chiếu thẳng vào một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ.

Trong khi đó, một nam tài xế khác bị lực lượng chức năng xử lý vi phạm liên quan đến còi hơi cho biết, bản thân lắp thêm loại còi này vì còi nguyên bản theo xe có âm thanh nhỏ, nhiều khi bấm còi nhưng phương tiện phía trước không nhường đường.

“Tôi cũng biết là nếu người có tay lái yếu nghe thấy tiếng còi to sẽ giật mình, ngã ra đường nên tôi rất ít khi sử dụng còi hơi”, nam tài xế nói.

Nam tài xế L.T.M. nói về việc lắp thêm đèn công suất lớn.

Cảnh sát lập biên bản các trường hợp vi phạm.

Trao đổi với PV Báo CAND, Thượng tá Phạm Văn Chiến (Đội trưởng Đội CSGT số 6) cho biết, trong thực tế, đã có các vụ tai nạn giao thông xảy ra khi tài xế dùng đèn siêu sáng rọi thẳng vào xe đi ngược chiều hoặc bấm còi hơi có công suất lớn, khiến người khác giật mình, ngã ra đường. Cùng với đó là nguy cơ chập cháy do hệ thống điện bị can thiệp.

Việc sử dụng phương tiện phải gắn với trách nhiệm bảo đảm an toàn cho cộng đồng. Các chủ xe, lái xe không thể vì nhu cầu cá nhân mà tự ý thay đổi hệ thống chiếu sáng, tín hiệu gây ảnh hưởng đến những người cùng tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định, đồng thời tuyên truyền để lái xe nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa nguy cơ tai nạn giao thông.