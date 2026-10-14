Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI: Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết quy phạm

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản cho biết, công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI đã được triển khai từ sớm, chủ động và đồng bộ. Đến nay, các điều kiện về kỹ thuật, hậu cần, y tế, thông tin, tuyên truyền và an ninh cơ bản đã sẵn sàng. Hệ thống phiếu điện tử, ghi âm và gỡ băng cũng đã được kiểm tra để phục vụ Kỳ họp.

Kỳ họp thứ Hai dự kiến diễn ra từ ngày 17/10 đến 21/11, với khoảng 30 ngày làm việc, chia thành hai đợt: 17/10 - 14/11 và 20 - 21/11. Thời gian giữa hai đợt (15 - 19/11) dành cho các cơ quan liên quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, nghị quyết. Quốc hội dự kiến làm việc thêm 6 ngày thứ Bảy và một ngày Chủ nhật. Tại Kỳ họp, Quốc hội dự kiến xem xét 57 nhóm nội dung, gồm: xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết quy phạm; cho ý kiến đối với 4 dự án luật; xem xét, quyết định 10 nhóm vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, chủ động của các cơ quan trong công tác chuẩn bị Kỳ họp. Đồng thời, yêu cầu tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các điều kiện phục vụ, đặc biệt chú trọng bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trước, trong và sau Kỳ họp; bố trí đầy đủ điều kiện lưu trú cho đại biểu Quốc hội trong suốt thời gian diễn ra Kỳ họp.

Nhấn mạnh khối lượng công tác lập pháp tại Kỳ họp thứ Hai rất lớn, trong khi thời gian hạn chế, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu các cơ quan chủ trì soạn thảo, thẩm tra khẩn trương tiếp thu, giải trình, chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết ngay sau khi có ý kiến của đại biểu Quốc hội, không để công việc dồn lại. Trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý, các cơ quan phải quán triệt tinh thần “thuyết phục nhau bằng lý lẽ, chinh phục nhau bằng niềm tin, số liệu”, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ và nâng cao chất lượng các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, trong thời gian diễn ra Kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức các phiên họp xen kẽ để cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý từng dự án luật, nghị quyết ngay trong Kỳ họp, thay vì chờ đến thời gian nghỉ giữa hai đợt họp.

Sáng 13/10, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban báo chí thông tin về Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XVI.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả Đề án thông tin, tuyên truyền về Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Trên cơ sở đó, các cơ quan báo chí cần chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tăng cường thông tin về Kỳ họp trên các bản tin thời sự, chuyên mục, chuyên đề; đổi mới nội dung, hình thức thể hiện và phát huy hiệu quả các nền tảng số. Đồng thời, chú trọng các bài viết chuyên sâu về những vấn đề Quốc hội xem xét, quyết định; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và người dân tới nghị trường.