Tiếng hò trên dốc Sáng Nhè

“Hai ba, hai ba, hai ba, lên đi, lên đi, sắp tới đỉnh rồi, lên nữa nào…”, tiếng hò vọng xuống sườn núi. Chúng tôi mất hơn ba giờ vượt dốc mới tới được Phảng Củ và Háng Chua, hai bản vùng cao của xã Sáng Nhè. Trận mưa rừng làm con đường đất đỏ nhão ra, một bên là vách núi, bên kia là vực sâu. Hơn 50 cán bộ, chiến sĩ công an cùng thợ điện và công nhân thi công đang kéo cột lên núi. Mỗi nhịp hò, mọi người lại ghì chân xuống đất, kéo cây cột nhích thêm một đoạn. Tiếng xẻng va vào đá lẫn trong tiếng thở dốc, trên sườn núi vẫn vang tiếng cười. Giữa cái rét nơi vùng cao, lưng áo các chiến sĩ và những chiếc áo màu cam của thợ điện đều đẫm mồ hôi. Công trình đưa điện về Phảng Củ và Háng Chua do Bộ Công an chủ trì, khởi công ngày 8/1/2026. Tuyến đường dây trung áp dài hơn 5km, có 50 vị trí cột. Từ hai trạm biến áp, điện phải theo 6,3km đường dây hạ thế mới về tới các hộ dân. Nhìn anh em đánh vật với một cây cột trên dốc mới thấy hết công sức bỏ ra cho chừng ấy cây số đường dây.

Cán bộ, chiến sĩ Công an cùng các lực lượng vận chuyển cột điện vượt địa hình hiểm trở lên bản vùng cao.

Đưa điện về bản là một trong những việc Công an Điện Biên thực hiện trong phong trào thi đua “Ba nhất” với ba nội dung “Kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất”. Khi đường dây sắp đóng điện, cán bộ phòng cháy, chữa cháy cùng nhân viên Điện lực Tủa Chùa về hai bản, hướng dẫn bà con sử dụng thiết bị điện và cách xử trí khi xảy ra chập điện. Sau 18 ngày đêm thi công, đường điện hoàn thành. Ngày 6/2, lễ khánh thành diễn ra tại điểm trường tiểu học Háng Chua. Nhờ đường điện mới, 209 gia đình ở xã Sáng Nhè có điện lưới sinh hoạt trước Tết Bính Ngọ. Trong số này có các hộ ở Phảng Củ, Háng Chua và một số gia đình ở bản Mý Làng B.

Sử dụng sức người để đưa vật tư điện vượt núi.

Ngồi bên hiên nhà sàn nhìn bóng điện vừa sáng, chị Thào Thị Dung nhắc chuyện học chữ ngày trước. “Từ bé đến giờ mới thấy có điện sáng như này. Mấy chục năm qua, dân bản mình chỉ biết ngọn đèn dầu thôi, khổ lắm, con chữ cũng không chạy được vào cái đầu đâu. Nhìn cái bóng đèn sáng trưng trong nhà, dân bản mình vui lắm”, chị kể. Ở Háng Chua, chị Giàng Thị Kỷ cũng nghĩ ngay đến lũ trẻ. Chị bảo, tối đến, các cháu có thể ngồi học dưới ánh đèn. Người lớn xong việc nương, việc nhà cũng có thể mở tivi xem tin tức, biết thêm chuyện ở những nơi xa bản mình.

Bên bếp lửa nghe chuyện bản

Những khoảnh khắc bình dị bên bếp lửa vùng cao, nơi tình cảm gắn bó giữa người chiến sĩ Công an và đồng bào được vun đắp qua từng ngày.

Đêm ở Sín Thầu, trụ sở công an xã vẫn sáng đèn. Sau một ngày đi bản, các anh ngồi bên cuốn sổ trực, ghi lại những điều bà con phản ánh. Tin nào cần kiểm chứng, mâu thuẫn nào có thể cùng người dân tìm cách hòa giải, các anh bàn với nhau để sáng hôm sau trở lại. Đường vào bản có đoạn phải băng rừng, lội suối. Một chuyến đi như thế có thể kéo dài mấy ngày. Đến nhà dân, các anh thường ngồi lại bên bếp lửa. Bà con mời chén nước ngô, hỏi thăm nhau chuyện nương đồi. Qua nhiều lần gặp gỡ, người dân dần quen, sẵn lòng kể cả chuyện riêng của gia đình hay những vướng mắc giữa hàng xóm với nhau. Cùng đi với công an xã còn có những người làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Họ sống ngay trong bản, quen từng gia đình. Khi hai bên có chuyện bất hòa, họ biết tìm ai cùng đứng ra hòa giải. Trong chương trình kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân tối 8/7/2026, Công an tỉnh Điện Biên đã tôn vinh cả những gương tiêu biểu trong lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Những cuộc trò chuyện bình dị giúp cán bộ Công an gần dân, hiểu dân và kịp thời nắm bắt tình hình từ cơ sở.

Theo ông Vàng A Chính, Bí thư Đảng ủy xã Mường Chà, sự phối hợp giữa người dân và công an đã giúp địa phương giải quyết nhiều vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở. Với anh Lý A Tung, người từng nhiều năm làm công an xã ở Nậm Kè và Pá Mỳ, có được sự tin cậy ấy là cả một quãng đời đi bản. Năm 2006, anh Tung về làm Trưởng Công an xã Nậm Kè, sau đó chuyển sang Pá Mỳ. Năm 2011, khi xảy ra vụ tụ tập đông người ở bản Huổi Khon, xã Nậm Kè, anh tìm gặp một số người từ Huổi Khon sang Pá Mỳ, kiên trì khuyên nhủ. Sau này, có người đã trở về bản làm ăn trên nương của mình. Tháng 4/2020, anh được điều động trở lại làm Trưởng Công an xã Nậm Kè.

Nhắc chuyện bám bản, anh Tung kể cả việc vận động bà con ở lại quê lao động sản xuất và những lần giúp dân sửa mái nhà sau bão. Anh vui khi người dân có việc lại tìm đến công an. Người cao tuổi gọi anh là “con”, người trẻ gọi bằng “anh”. Nghe những tiếng gọi thân thương ấy, bao nhiêu mệt nhọc cũng qua. “Muốn dân tin thì mình phải là người nhà của dân trước đã”, anh Tung nói.