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Gần 5.000 giáo viên không trúng tuyển, nhiều đơn kiến nghị gửi Sở Nội vụ

Theo Báo cáo số 8798/BC-SNV ngày 14/11/2026 của Sở Nội vụ Hà Nội gửi UBND thành phố, kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2026 có 16.053 viên chức tham gia, trong đó 11.062 người trúng tuyển và 4.991 người không trúng tuyển. Kết quả được Sở Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 2076/QĐ-SNV ngày 23/10/2026.

Sau khi kết quả được công bố, nhiều giáo viên đã gửi đơn kiến nghị đến Sở Nội vụ, đề nghị làm rõ căn cứ pháp lý, tiêu chí xét thăng hạng và lý do không trúng tuyển.

Theo Sở Nội vụ, phần lớn đơn kiến nghị có nội dung tương tự nhau, chủ yếu yêu cầu cung cấp thông tin về các tiêu chí xét duyệt và nguyên nhân không trúng tuyển đối với từng cá nhân. Cơ quan này cho biết các đơn về cơ bản chỉ thay đổi tên, địa chỉ người làm đơn và không có hồ sơ, tài liệu minh chứng kèm theo.

Trước những phản ánh trên, Sở Nội vụ đã rà soát kết quả xét hồ sơ tại các phiếu thẩm định có liên quan đến đơn kiến nghị. Kết quả kiểm tra, theo Sở Nội vụ, không phát hiện sai sót tại các phiếu thẩm định. Cơ quan này cũng cho biết đã có văn bản trả lời giáo viên có đơn kiến nghị theo quy định.

Ngày 9/11/2026, Sở Nội vụ tiếp tục ban hành Công văn số 8591/SNV-TDĐT gửi Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các xã, phường nhằm hướng dẫn, làm rõ những nội dung liên quan đến kỳ xét thăng hạng.

Tuy nhiên, Sở Nội vụ nhấn mạnh công văn này không phải văn bản yêu cầu bổ sung hoặc thẩm định lại hồ sơ.

Một trong những vấn đề được đặt ra sau kỳ xét thăng hạng là giáo viên có thể đề nghị xem xét lại kết quả hay không, đặc biệt khi cho rằng hồ sơ của mình chưa được đánh giá chính xác.

Không có quy định phúc khảo, giáo viên có thể kiến nghị ra sao?

Theo Báo cáo số 8798/BC-SNV, Đề án thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2026 và các văn bản pháp luật hiện hành không quy định việc bổ sung hồ sơ, phúc khảo kết quả xét thăng hạng sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố kết quả.

Việc xét thăng hạng được thực hiện theo Đề án ban hành kèm Quyết định số 3282/QĐ-UBND ngày 29/6/2026 và Quyết định số 3718/QĐ-UBND ngày 25/7/2026 của UBND thành phố Hà Nội.

Theo giải trình của Sở Nội vụ, chỉ tiêu xét thăng hạng được phê duyệt theo từng hạng chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm tại các cơ sở giáo dục. Những trường hợp không có chỉ tiêu theo Đề án không thuộc đối tượng thẩm định theo quy định.

Đối với việc tiếp nhận hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các xã, phường là những đầu mối tiếp nhận hồ sơ giáo viên để gửi về Sở Nội vụ trước ngày 25/6/2026.

Sở Nội vụ không trực tiếp nhận hồ sơ từ giáo viên, không nhận hồ sơ bổ sung từ người dự xét và không tiếp nhận hồ sơ bổ sung từ các đơn vị đầu mối sau thời hạn nêu trên.

Hội đồng xét thăng hạng chỉ xem xét những hồ sơ được Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường lập danh sách và cử tham gia theo quy định.

Dù Đề án không quy định phúc khảo sau khi công bố kết quả, Sở Nội vụ vẫn nhận định việc phối hợp giữa các cơ quan để giải quyết kiến nghị, phản ánh của giáo viên là cần thiết.

Sở Nội vụ kiến nghị UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các xã, phường làm đầu mối tiếp nhận kiến nghị, phản ánh liên quan đến kỳ xét thăng hạng năm 2026.

Theo phương án được đề xuất, các đơn vị căn cứ vào hồ sơ giáo viên đã nộp trước ngày 25/6/2026 và Công văn số 8591/SNV-TDĐT để xem xét, trả lời kiến nghị.

Đồng thời, các cơ quan này được đề xuất rà soát hồ sơ giáo viên đã nộp tại đơn vị mình, đối chiếu những nội dung phản ánh và có văn bản trả lời theo quy định.

Đáng chú ý, việc rà soát chỉ thực hiện đối với hồ sơ, tài liệu đã nộp đúng thời hạn. Các đơn vị không tiếp nhận hồ sơ mới nhằm hoàn thiện điều kiện hoặc thay đổi thành phần hồ sơ đã nộp trước đó.

Nếu phát hiện sai sót, kết quả có được điều chỉnh?

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong kiến nghị của Sở Nội vụ gửi UBND thành phố Hà Nội.

Theo báo cáo, trường hợp quá trình rà soát phát hiện sai sót, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các xã, phường được đề xuất tổng hợp, báo cáo và kiến nghị phương án giải quyết gửi Sở Nội vụ để phối hợp xem xét theo thẩm quyền.

Sở Nội vụ cũng kiến nghị được phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai, tổng hợp báo cáo UBND thành phố và đề xuất phương án xử lý kết quả theo đúng thẩm quyền.

Đặc biệt, cơ quan này nêu rõ việc chưa điều chỉnh kết quả xét thăng hạng khi chưa hoàn thành xác minh và chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Điều đó cho thấy, theo phương án Sở Nội vụ đề xuất, nếu phát hiện sai sót, kết quả xét thăng hạng không tự động được thay đổi mà phải trải qua quá trình kiểm tra, xác minh và xem xét, quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Báo cáo cũng chưa xác định cụ thể trường hợp nào sẽ được điều chỉnh kết quả, bởi việc này còn phụ thuộc vào kết quả xác minh và quyết định của cấp có thẩm quyền.

Đáng lưu ý, đây mới là kiến nghị của Sở Nội vụ gửi UBND thành phố xem xét, chỉ đạo, chưa phải quyết định của UBND thành phố về việc tổ chức rà soát lại hồ sơ.

Chờ phương án giải quyết kiến nghị của giáo viên

Trong Báo cáo số 8798/BC-SNV, Sở Nội vụ cũng giải trình một số trường hợp giáo viên được nhà trường xếp thứ tự cao nhưng không trúng tuyển.

Điển hình là cô Nguyễn Thị Thủy, giáo viên Trường Tiểu học Minh Hà, xã Tây Phương, có thành tích giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, được nhà trường xếp thứ nhất trong 18 hồ sơ nhưng không trúng tuyển.

Theo Sở Nội vụ, trường có 11 chỉ tiêu xét thăng hạng. Trong đó, 7 giáo viên được xếp trước theo tiêu chí thành tích đã trúng tuyển; 11 giáo viên còn lại cạnh tranh 4 chỉ tiêu.

Ở nhóm 11 giáo viên này, các tiêu chí về giới tính và dân tộc không phân định được thứ tự, nên tiêu chí tiếp theo được áp dụng là tuổi đời.

Kết quả, 4 giáo viên nhiều tuổi hơn được công nhận trúng tuyển, trong khi cô Thủy, sinh ngày 4/5/1990, không trúng tuyển.

Sở Nội vụ khẳng định việc cô Thủy được nhà trường xếp thứ nhất trong danh sách tham gia xét thăng hạng không phải căn cứ để xác định người trúng tuyển.

Từ trường hợp trên có thể thấy, thứ tự do nhà trường đề xuất và kết quả xét thăng hạng cuối cùng có thể khác nhau do việc áp dụng các tiêu chí theo Đề án.

Tuy nhiên, đối với những giáo viên có kiến nghị về kết quả xét thăng hạng, việc được giải thích cụ thể về tiêu chí áp dụng, căn cứ thẩm định và lý do không trúng tuyển là vấn đề cần được quan tâm.

Trong bối cảnh có 4.991 giáo viên không trúng tuyển, đề xuất của Sở Nội vụ về việc tiếp nhận, rà soát và giải quyết kiến nghị đặt ra hướng xem xét đối với những hồ sơ có phản ánh.

Dù vậy, việc rà soát và khả năng điều chỉnh kết quả, nếu phát hiện sai sót, vẫn phải được thực hiện theo thẩm quyền và trên cơ sở quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Vấn đề đặt ra là UBND thành phố Hà Nội sẽ xem xét, chỉ đạo như thế nào đối với kiến nghị của Sở Nội vụ, cũng như phương án giải quyết quyền lợi của giáo viên trong trường hợp phát hiện sai sót ở quá trình thẩm định hồ sơ.