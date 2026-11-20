Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10, khoảng 1h30 ngày 4.9.2026 tại nhà ở tại tổ dân phố Bích Nhôi, phường Nhị Chiểu, Bằng có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý loại Methamphetamine mặc dù đang trong thời gian bị quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.

Đến 7h30 ngày 4.9.2026, Công an phường Nhị Chiểu kiểm tra phát hiện, thu giữ bộ dụng cụ sử dụng ma tuý có bám dính chất ma tuý và 0,026g Methamphetamine. Kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an thành phố Hải Phòng) đối với mẫu nước tiểu của Bằng có chất Methamphetamine.

Trương Công Bằng tại toà

Bằng từng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Ngày 21.7.2025, Bằng chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Trước đó, năm 2010, Bằng từng bị xử lý hành chính về hành vi gây mất trật tự ở xí nghiệp. Năm 2013, Bằng bị phạt 36 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Ngày 31.8.2015, Bằng chấp hành xong hình phạt tù.