Nơi đây góp phần làm phong phú hành trình khám phá thiên nhiên, văn hóa vùng hồ Ba Bể.

Thế giới kỳ thú trong lòng núi

Cách hồ Ba Bể khoảng 6-8 km, động Hua Mạ nằm trên sườn núi Cô Đơn, thuộc khu vực xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên. Để đến cửa động, du khách cần vượt qua hơn 300 m bậc đá men theo sườn núi. Con đường dưới tán cây rừng mở ra khung cảnh núi non xanh mát, tạo nên trải nghiệm thú vị trước khi bước vào lòng hang.

Bên trong động là không gian mát lạnh với vòm đá rộng lớn và hệ thống thạch nhũ, măng đá có hình thái phong phú. Theo giới thiệu của Vườn quốc gia Ba Bể, động dài hơn 300 m, sâu gần 60 m, gồm nhiều khoang hang với cấu trúc đá vôi độc đáo. Dải nhũ đá buông xuống từ trần hang, cột đá mọc lên từ nền đất cùng phiến đá uốn lượn tạo nên cảnh quan kỳ thú.

Cấu trúc đá vôi độc đáo của động Hua Mạ. Ảnh: Tico Travel.

Khối thạch nhũ được hình thành qua quá trình nước chứa khoáng chất thấm qua khe nứt của đá vôi, nhỏ giọt và tích tụ trong thời gian dài. Dưới ánh sáng trong hang, đường nét và hình dáng tự nhiên càng trở nên nổi bật, mang đến du khách trải nghiệm khám phá vẻ đẹp kiến tạo của thiên nhiên.

Những câu chuyện huyền bí gắn với tên gọi Hua Mạ

Không chỉ hấp dẫn bởi giá trị địa chất, động Hua Mạ còn gắn với câu chuyện dân gian được người dân địa phương lưu truyền qua nhiều thế hệ. Theo truyền thuyết của đồng bào Tày, khu vực núi Lèo Pèn xưa kia được gọi là Rừng Ma, gắn với âm thanh kỳ lạ vọng ra từ trong núi vào ban đêm. Người dân cho rằng đó là tiếng than khóc của linh hồn binh sĩ tử trận.

Tương truyền, một vị tướng quân từng đi qua khu vực này, nghe câu chuyện và tổ chức lễ tế trời đất, mổ ngựa để cầu mong linh hồn được siêu thoát. Sau nghi lễ, tiếng hú kỳ lạ dần biến mất. Từ đó, người dân gọi hang là Hua Mạ, theo tiếng địa phương nghĩa là “đầu ngựa”.

Tên gọi Hua Mạ gắn liền với những câu chuyện huyền bí. Ảnh: Tico Travel.

Bên cạnh truyền thuyết, động Hua Mạ còn ghi nhận dấu tích khảo cổ đáng chú ý. Năm 2005, các nhà khảo cổ học quốc tế từng phát hiện một số mảnh đồ gốm thuộc thời Lê và Mạc, có niên đại khoảng thế kỷ 16-17 trong hang. Phát hiện này góp phần bổ sung giá trị lịch sử, văn hóa cho điểm đến, bên cạnh sức hấp dẫn về cảnh quan tự nhiên.

Mảnh ghép trong hành trình khám phá thiên nhiên Ba Bể

Nếu hồ Ba Bể hấp dẫn du khách bởi mặt nước xanh trong và trải nghiệm du ngoạn bằng thuyền, động Hua Mạ mang đến góc nhìn khác về địa hình núi đá vôi của vùng đất. Sự kết hợp giữa hồ, hang động, rừng núi và thác nước tạo nên hành trình khám phá đa dạng, không chỉ giới hạn ở hoạt động tham quan mặt hồ.

Du khách đi thuyền khám phá Động Puông. Ảnh: VNP.

Sau khi tham quan Hua Mạ, du khách có thể tiếp tục khám phá hồ Ba Bể, động Puông - nơi dòng sông Năng chảy xuyên qua núi đá vôi - và thác Đầu Đẳng với dòng nước len qua tầng đá lớn. Bản làng ven hồ như Pác Ngòi, Bó Lù cũng là điểm dừng chân đáng chú ý, nơi du khách có thể tìm hiểu kiến trúc nhà sàn, đời sống của đồng bào Tày, thưởng thức ẩm thực địa phương và trải nghiệm không gian văn hóa bản địa.

Việc kết nối các điểm đến giúp mở rộng lựa chọn cho du khách, từ khám phá hang động, du ngoạn mặt hồ đến tìm hiểu văn hóa cộng đồng. Trong đó, Hua Mạ có thể trở thành điểm nhấn dành cho người muốn khám phá sâu hơn vẻ đẹp địa chất và giá trị tự nhiên ẩn giấu giữa núi rừng Ba Bể.

Khai thác du lịch gắn với bảo tồn giá trị tự nhiên

Với cảnh quan độc đáo và khả năng kết nối điểm du lịch trong khu vực Ba Bể, động Hua Mạ có tiềm năng phát triển thành sản phẩm du lịch sinh thái, khám phá hang động. Tuy nhiên, việc khai thác cần đi đôi bảo tồn bởi hệ thống thạch nhũ được hình thành qua thời gian địa chất dài nhưng dễ bị tổn thương trước tác động của con người.

Nhũ đá trong động Hua Mạ. Ảnh: Travelsense.

Việc nâng cao ý thức du khách, hạn chế tác động trực tiếp lên thạch nhũ, giữ gìn vệ sinh môi trường và tổ chức tham quan phù hợp là yêu cầu cần chú trọng. Bên cạnh đó, cải thiện hệ thống chỉ dẫn, thuyết minh và dịch vụ hỗ trợ góp phần nâng cao chất lượng trải nghiệm. Câu chuyện về địa chất, truyền thuyết dân gian và dấu tích khảo cổ cũng cần được giới thiệu sinh động để tăng chiều sâu cho hành trình khám phá.

Từ khối thạch nhũ kỳ ảo trong lòng núi đến mặt hồ mênh mang và bản làng bình yên, Ba Bể sở hữu nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên, văn hóa phong phú. Trong bức tranh ấy, động Hua Mạ là điểm đến góp phần mở rộng hành trình khám phá và đưa du khách đến gần hơn với vẻ đẹp kỳ thú của núi rừng Việt Bắc.