Ngày 21/11, Cục CSGT cho biết, Phòng CSGT Công an Tuyên Quang đã bắt giữ đối tượng trộm cắp, bàn. giao cho Công an phường Hà Giang 1 điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, Tổ CSGT thuộc Trạm CSGT Hàm Yên, Phòng CSGT, Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị về việc phối hợp truy tìm một đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang.

CSGT Hàm Yên, Tuyên Quang kiểm tra xe khách.

Theo thông tin ban đầu, Công an phường Hà Giang 1 tiếp nhận tin báo của ông Dinh Mí Sò (SN 1985), trú tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang về việc bị mất trộm khoảng 110 triệu đồng để trong xe ô tô đỗ trước cửa Gara ô tô Mạnh Cường, thuộc tổ dân phố số 09, phường Hà Giang 1.

Phát hiện đối tượng trộm cắp đang trốn trên xe khách để tránh bị phát hiện.

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định Phùng Văn Long (SN 1985), trú tại thôn Buông, xã Tiên Yên, tỉnh Tuyên Quang là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Sau khi gây án, đối tượng lên xe ô tô khách nhằm nhanh chóng rời khỏi địa bàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chỉ huy Tổ CSGT Hàm Yên khẩn trương triển khai lực lượng, tổ chức xác minh, rà soát các phương tiện theo đặc điểm được cung cấp. Tại Km177+200 Quốc lộ 2, thuộc địa phận thôn Tân Phú, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, tổ công tác phát hiện xe ô tô khách BKS 90E-002.84 của nhà xe Hưng Phương, lưu thông theo hướng Tuyên Quang – Hà Nội, có đặc điểm trùng khớp với phương tiện đối tượng đang sử dụng nên tiến hành dừng xe kiểm tra.

Đối tượng Phùng Văn Long và tang vật tại cơ quan Công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định, phát hiện Phùng Văn Long đang nằm tại hàng ghế thứ ba, tầng một của xe khách. Qua đấu tranh, xác minh ban đầu, đối tượng thừa nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại địa bàn phường Hà Giang 1 sau đó bỏ trốn. Số tiền trộm cắp được đối tượng chia thành nhiều phần, cất giấu trong các túi áo, túi quần trên người nhằm tránh bị phát hiện.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 101.850.000 đồng, là số tiền liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản. Đây là phần lớn số tiền trong tổng số khoảng 110 triệu đồng mà người bị hại trình báo bị mất.

Sau khi bắt giữ đối tượng, Tổ CSGT Hàm Yên đã đưa đối tượng về trụ sở, phối hợp với Công an xã Hàm Yên thông báo cho Công an phường Hà Giang 1 để tiếp nhận, tiếp tục đấu tranh, xác minh, mở rộng vụ việc và xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Qua vụ việc cho thấy, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng CSGT luôn chủ động nắm tình hình, nâng cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Sự phối hợp nhanh chóng, hiệu quả giữa Tổ CSGT Hàm Yên và Công an phường Hà Giang 1 đã góp phần kịp thời ngăn chặn đối tượng bỏ trốn, thu hồi tài sản cho người dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn