Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Hiện nay, các đối tượng lừa đảo có thể sử dụng nhiều thủ đoạn để lợi dụng tài khoản ngân hàng của người dân làm trung gian nhận và chuyển tiền. Một số trường hợp, đối tượng giả danh người quen, đối tác kinh doanh hoặc đưa ra lời đề nghị nhận tiền hộ, chuyển tiền hộ để hưởng hoa hồng. Nếu thiếu cảnh giác, chủ tài khoản có thể vô tình tham gia vào các giao dịch liên quan đến hoạt động lừa đảo hoặc hành vi vi phạm pháp luật.

Để hạn chế rủi ro, người dân cần thận trọng trước những đề nghị nhận và chuyển tiền hộ, đặc biệt khi người yêu cầu không quen biết hoặc không giải thích rõ nguồn gốc, mục đích giao dịch. Tuyệt đối không cho người khác mượn tài khoản, cung cấp mật khẩu, mã OTP hay thông tin đăng nhập ứng dụng ngân hàng.

Trường hợp phát hiện tài khoản bất ngờ nhận được khoản tiền không rõ nguồn gốc hoặc xuất hiện giao dịch đáng ngờ, chủ tài khoản cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để thông báo và đề nghị kiểm tra. Không nên tự ý sử dụng số tiền này hoặc chuyển tiếp đến tài khoản khác theo hướng dẫn của người lạ khi chưa xác minh được thông tin.

Nếu nghi ngờ tài khoản bị chiếm quyền sử dụng, khách hàng cần yêu cầu ngân hàng hỗ trợ áp dụng các biện pháp bảo vệ cần thiết như khóa tạm thời tài khoản hoặc dịch vụ ngân hàng điện tử, đồng thời thay đổi mật khẩu và kiểm tra lịch sử giao dịch.

Đối với những giao dịch có dấu hiệu liên quan đến lừa đảo, người dân nên chủ động trình báo cơ quan công an, cung cấp các thông tin cần thiết như chứng từ chuyển khoản, nội dung tin nhắn, số điện thoại và thông tin liên lạc của người có liên quan để phục vụ việc xác minh.

Cần lưu ý, việc tài khoản ngân hàng bị lợi dụng làm trung gian chuyển tiền không đồng nghĩa chủ tài khoản đương nhiên phải chịu trách nhiệm hình sự. Trách nhiệm pháp lý, nếu có, sẽ được xem xét căn cứ vào hành vi thực tế, mức độ nhận thức, lỗi và các tình tiết cụ thể của từng trường hợp. Tuy nhiên, nếu biết rõ giao dịch có mục đích bất hợp pháp mà vẫn cố tình tham gia, chủ tài khoản có thể đối mặt với những rủi ro pháp lý nghiêm trọng.

Để bảo vệ quyền lợi của mình, người dân cần thường xuyên theo dõi biến động số dư, kiểm tra lịch sử giao dịch và cảnh giác với những lời mời nhận tiền, chuyển tiền hộ để hưởng hoa hồng. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần kịp thời thông báo cho ngân hàng và phối hợp với cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý theo quy định.