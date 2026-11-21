Tối 20/11, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai nhiều tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn phường Từ Liêm (Hà Nội), trong đó tập trung kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện. Đây là khu vực có lưu lượng phương tiện qua lại đông, đồng thời tập trung nhiều hàng quán ăn uống, đặc biệt là Lễ hội Bia Hà Nội 2026 thu hút người dân đến vui chơi, tham gia các hoạt động.

Tổ công tác Đội CSGT số 6 làm nhiệm vụ trên đường Lê Đức Thọ.

Tại khu vực làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ CSGT bố trí lực lượng dừng phương tiện kiểm tra theo kế hoạch. Người điều khiển ô tô, xe máy được hướng dẫn thực hiện kiểm tra nồng độ cồn bằng thiết bị chuyên dụng. Những trường hợp vi phạm được lập biên bản, xử lý nghiêm theo quy định.

Lực lượng chức năng cũng kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia.

Hàng trăm lượt tài xế ô tô, xe máy được dừng kiểm tra.

Trao đổi với PV Báo Công an nhân dân, Trung tá Nguyễn Quốc Huy (Đội phó Đội CSGT số 6) cho biết, trong ngày diễn ra lễ hội bia hơi, dự báo nhu cầu đi lại, vui chơi, ăn uống của người dân tăng cao. Thực tế cho thấy, việc sử dụng rượu bia làm suy giảm khả năng quan sát, phán đoán và xử lý tình huống của người điều khiển phương tiện. Chỉ một phút chủ quan cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, không chỉ đối với bản thân người vi phạm mà còn đe dọa an toàn của những người cùng tham gia giao thông.

Do đó, Đội CSGT số 6 đã chủ động bố trí các tổ công tác ứng trực, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại những tuyến đường, khu vực có đông nhà hàng, quán ăn. Trọng tâm là kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, không để người đã sử dụng rượu, bia tiếp tục điều khiển phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông”.

Nam tài xế Q. tìm cách trì hoãn việc kiểm tra.

Ghi nhận của PV Báo Công an nhân dân, các tổ công tác CSGT trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện hàng loạt trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm.

Đơn cử như trường hợp của tài xế N.V.Q. điều khiển xe máy sau khi đã sử dụng nhiều rượu, bia. Khi bị cán bộ CSGT dừng kiểm tra, người này nói năng không rõ ràng, giọng lè nhè, đi đứng loạng choạng.

Khi được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, những người này tìm cách trì hoãn, đưa ra nhiều lý do biện minh hoặc không hợp tác với tổ công tác. Tuy nhiên cán bộ CSGT vẫn kiên quyết thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn và kết quả sau đó cho thấy tài xế Q. vi phạm mức rất cao, lên tới 0,851 mg/L khí thở.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn sau đó của tài xế Q.

Tương tự là trường hợp tài xế khác tên N.Q.K. chở theo bạn về nhà sau khi đã uống khá nhiều tại Lễ hội bia hơi. Với chất giọng lè nhè, người này cho rằng mình đủ khả năng điều khiển xe máy về nhà và kiên quyết không ký vào biên bản xử phạt.

Có trường hợp cả hai vợ chồng đều sử dụng rượu bia nhưng vẫn lái xe ra đường. Khi bị CSGT xử phạt thì phân bua rằng chỉ uống một vài chén bia, nhà ở gần nên vẫn có thể tự điều khiển xe về.

Nhiều tài xế xe máy bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn.

Tuy nhiên, trước những biểu hiện thiếu tỉnh táo của người điều khiển phương tiện, cán bộ CSGT vẫn kiên trì giải thích, yêu cầu chấp hành quy trình kiểm tra theo quy định.

Trung tá Nguyễn Quốc Huy cho biết, khó khăn trong quá trình xử lý vi phạm nồng độ cồn là một số người sau khi sử dụng nhiều rượu, bia thường không còn làm chủ được hành vi, có thái độ thiếu hợp tác, thậm chí tranh luận kéo dài với lực lượng chức năng. Tuy nhiên, các tổ công tác đều kiên trì giải thích, thực hiện đúng quy trình, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, không có ngoại lệ.

“Người dân khi tham gia lễ hội, vui chơi, ăn uống có sử dụng đồ uống có cồn cần chủ động lựa chọn phương tiện di chuyển phù hợp như taxi, xe công nghệ hoặc nhờ người thân đưa đón. Việc chấp hành nghiêm quy định về nồng độ cồn không chỉ giúp bảo vệ bản thân mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho cộng đồng”, Trung tá Huy nói.

Cảnh sát lập biên bản các trường hợp vi phạm.

Người vi phạm ký vào biên bản xử phạt.

Phòng CSGT sẽ tiếp tục duy trì lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trong đó có vi phạm nồng độ cồn, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.