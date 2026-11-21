Thanh tra thành phố tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và ứng dụng công nghệ thông tin. Ảnh: HỒ QUÂN

Chủ động phòng ngừa thông qua hoạt động thanh tra

Thực tiễn cho thấy, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có thể phát sinh ở nhiều lĩnh vực như quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính, ngân sách, tài sản công, đấu thầu, mua sắm công và thực thi công vụ.

Không phải sai phạm nào cũng dễ dàng được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra. Nhiều thông tin quan trọng chỉ có thể được phát hiện từ những người trực tiếp biết, chứng kiến hoặc có liên quan đến vụ việc.

Tuy nhiên, tâm lý e ngại bị gây khó khăn trong công việc, ảnh hưởng đến quyền lợi, danh dự, thậm chí bị đe dọa, trù dập, trả thù vẫn là rào cản khiến một bộ phận người dân, cán bộ, công chức chưa mạnh dạn tố cáo. Vì vậy, bảo vệ người tố cáo không chỉ dừng lại ở việc giữ bí mật thông tin cá nhân mà còn phải bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm và các quyền, lợi ích hợp pháp khác theo quy định pháp luật.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, toàn thành phố đã tiếp 10.746 lượt với 12.108 người, liên quan đến 10.407 vụ việc. Nội dung phản ánh, kiến nghị chủ yếu liên quan đến giải tỏa, bồi thường, bố trí đất tái định cư, thủ tục đất đai, quy hoạch đô thị, ô nhiễm môi trường, trật tự xây dựng và tiến độ các dự án bất động sản.

Toàn thành phố tiếp nhận 16.723 đơn (giảm 7% so với cùng kỳ năm 2025), đã xử lý 16.608 đơn, đạt tỷ lệ 99,31%. Trong số 10.052 đơn thuộc thẩm quyền, có 548 đơn khiếu nại, 261 đơn tố cáo và 9.243 đơn kiến nghị, phản ánh. Đáng chú ý, trong 10 tháng đầu năm 2026, thành phố không phát sinh đơn tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Việc không phát sinh đơn tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phản ánh tình hình tiếp nhận, xử lý đơn trong kỳ báo cáo, nhưng không đồng nghĩa với việc không có nguy cơ vi phạm. Khả năng phát hiện sai phạm còn phụ thuộc vào tính công khai, minh bạch trong quản lý, hiệu quả kiểm tra, giám sát và niềm tin của người dân đối với cơ chế tiếp nhận, xử lý thông tin, bảo vệ người tố cáo.

Từ thực tiễn đó, Thanh tra thành phố Đà Nẵng không chỉ tập trung giải quyết vụ việc đã phát sinh mà còn phải chủ động phòng ngừa, phát hiện vi phạm thông qua hoạt động thanh tra; kịp thời nhận diện sơ hở, bất cập trong công tác quản lý để kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục.

Tạo niềm tin để người dân mạnh dạn lên tiếng

Với chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Thanh tra thành phố xác định công tác bảo vệ người tố cáo phải gắn chặt với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, được quan tâm thường xuyên trong từng khâu công tác.

Trước hết, nâng cao chất lượng tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn; bảo đảm thông tin do công dân cung cấp được xem xét khách quan, đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền. Đối với thông tin có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phải kịp thời xem xét, xác minh, xử lý hoặc chuyển đến cơ quan có trách nhiệm giải quyết, tránh bỏ sót, kéo dài hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Bảo mật thông tin người tố cáo phải được xác định là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình tiếp nhận, xác minh và giải quyết tố cáo. Khi có căn cứ cho thấy người tố cáo hoặc người thân thích của họ có nguy cơ bị đe dọa, xâm hại, trù dập, trả thù phải kịp thời xem xét, áp dụng hoặc phối hợp áp dụng biện pháp bảo vệ theo quy định.

Bên cạnh đó, thông qua hoạt động thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm, cần chú trọng phát hiện sơ hở, bất cập trong cơ chế quản lý, kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục và xử lý vi phạm. Việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra cũng cần được tăng cường, bảo đảm sai phạm được xử lý thực chất, góp phần phòng ngừa vi phạm và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Bảo vệ, khuyến khích người tố cáo không chỉ nhằm bảo đảm thực hiện quyền của công dân mà còn góp phần xây dựng môi trường quản lý công khai, minh bạch, nơi mọi hành vi vi phạm đều có cơ hội được phát hiện và xử lý. Người dân chỉ thực sự mạnh dạn lên tiếng khi tin tưởng rằng thông tin mình cung cấp được xem xét nghiêm túc, danh tính và quyền lợi hợp pháp được bảo vệ, người vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Vì vậy, bên cạnh trách nhiệm của cơ quan thanh tra, cần phát huy sự phối hợp của các cấp, các ngành và toàn xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu đúng quyền, nghĩa vụ, trình tự tố cáo và các biện pháp bảo vệ theo quy định. Đồng thời quan tâm ghi nhận, biểu dương những cá nhân dũng cảm phát hiện, cung cấp thông tin, đấu tranh với hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, qua đó lan tỏa tinh thần trách nhiệm và ý thức giám sát của nhân dân.

Bảo vệ người tố cáo chính là bảo vệ những người dũng cảm đấu tranh vì lợi ích chung; khuyến khích người tố cáo là phát huy sức mạnh giám sát của nhân dân.

Với trách nhiệm của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra, Thanh tra thành phố Đà Nẵng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, chủ động phòng ngừa, phát hiện, kiến nghị xử lý vi phạm và thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ người tố cáo. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng nền hành chính liêm chính, phục vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo nền tảng vững chắc cho công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn thành phố.