Nguyễn Văn Nam và Trần Thanh Hải cùng phương tiện và số gỗ vận chuyển trái phép qua biên giới. Ảnh: CAQT

Thời gian qua, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới giáp Lào, với nhiều mặt hàng, như: gỗ quý, khoáng sản, ngoại tệ, thuốc lá, hàng điện tử, pháo nổ… Theo cơ quan chức năng, tùy tính chất, mức độ và giá trị hàng hóa vi phạm, hành vi vận chuyển hàng lậu có thể bị xử phạt hành chính, tịch thu tang vật, phương tiện hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mới đây nhất, ngày 2-11, Phòng Cảnh sát kinh tế- Công an tỉnh Quảng Trị, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam (1992) và Trần Thanh Hải (1993, cùng trú phường Nam Đông Hà, Quảng Trị) về hành vi: “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, lúc 7 giờ 30 ngày 3-10-2026, Phòng Cảnh sát kinh tế- Công an tỉnh Quảng Trị, phối hợp với lực lượng Hải quan và BĐBP tại Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị) kiểm tra xe đầu kéo BKS 74H-011.38 kéo sơ-mi rơ-moóc BKS 74R-003.88 do Trần Thanh Hải điều khiển, đi cùng Nguyễn Văn Nam là người quản lý phương tiện, nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế La Lay.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện dưới sàn thùng xe sơ-mi rơ-moóc BKS 74R-003.88 có hầm chứa bí mật, bên trong khoang cất giấu 45 thanh gỗ (6,588m3), không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Bước đầu, Nguyễn Văn Nam khai nhận vận chuyển thuê cho một đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch, gặp mặt tại Lào, sau đó bàn bạc với lái xe là Trần Thanh Hải vận chuyển về Việt Nam, để lấy tiền công 30.000.000 đồng.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là tài xế, tiểu thương và lao động khu vực biên giới, tuyệt đối không nhận vận chuyển, xách tay hàng hóa khi không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Không tham gia tàng trữ, buôn bán, trung chuyển hàng lậu, hàng cấm qua cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Khi phát hiện dấu hiệu vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an, BĐBP hoặc Hải quan để xử lý.