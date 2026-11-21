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Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, trong tháng 11/2026, công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường tiếp tục được triển khai trên địa bàn tỉnh.

Sở đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tăng cường kiểm tra và thực hiện các biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả theo chỉ đạo của cấp trên và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

Cùng với công tác kiểm tra, hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai bằng nhiều hình thức như tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi, thông tin qua hệ thống loa truyền thanh cấp xã, phường và đăng tải nội dung trên mạng xã hội, trang thông tin điện tử.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực lâm nghiệp, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 10 vụ vi phạm, tăng 3 vụ so với tháng 10/2026, tương ứng mức tăng 42,9%.

Trong số này, có 6 vụ bị xử phạt vi phạm hành chính; 3 vụ ban hành quyết định tịch thu tang vật do không xác định được đối tượng vi phạm và 1 vụ chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý hình sự do đối tượng tái phạm.

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đạt 55 triệu đồng, toàn bộ đã được thu nộp ngân sách nhà nước.

Tang vật bị tịch thu gồm 7,165 m³ gỗ thông thường; 350 kg ngo dầu và 0,3 ster củi thuộc nhóm thực vật rừng ngoài gỗ. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tịch thu 26 cá thể chim các loại, trong đó có 24 cá thể còn sống, cùng 20,1 kg thịt động vật rừng.

Tổng trị giá tang vật vi phạm được xác định là 18,758 triệu đồng. Trong đó, tang vật chưa xử lý có trị giá 15,939 triệu đồng, tang vật đã tiêu hủy trị giá 2,229 triệu đồng.

Trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y, qua công tác kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 2 vụ vi phạm hành chính liên quan đến thức ăn chăn nuôi, với tổng số tiền xử phạt 19,5 triệu đồng.

Một vụ việc điển hình liên quan đến Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dũng Diễm. Doanh nghiệp này bị phát hiện bán sản phẩm thức ăn hỗn hợp dành cho gà vỗ béo từ 36 ngày tuổi trở lên, ký hiệu 512L, do Công ty TNHH New Hope Thành phố Hồ Chí Minh sản xuất.

Qua kiểm tra, sản phẩm có hàm lượng Canxi cao hơn mức tối đa từ 30% trở lên so với tiêu chuẩn đã công bố, với mức chênh lệch được xác định là 79,8%.

Đối với lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, ngành chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình thị trường và bám sát địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả.

Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng xác định tiếp tục triển khai các kế hoạch của Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong năm 2026.

Các đơn vị trực thuộc được yêu cầu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, góp phần ngăn chặn vi phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn tỉnh./.