Hiện nay, tổng đàn chó, mèo trên địa bàn tỉnh có trên 550 nghìn con, trong đó gần 85% được nuôi tại khu vực nông thôn. Đây cũng là khu vực tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh dại cao. Tuy nhiên, công tác quản lý đàn chó, mèo ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Việc thống kê, lập sổ theo dõi, cập nhật số lượng chó, mèo tăng, giảm tại các hộ nuôi chưa được thực hiện đầy đủ. Tình trạng chó thả rông, không đeo rọ mõm, không có người dắt khi ra nơi công cộng chưa được kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Không khó để bắt gặp hình ảnh chó thả rông trên các tuyến đường thôn, xóm, liên xã, liên thôn. Tình trạng này không chỉ gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ chó tấn công người dân. Đáng lo ngại, nhận thức của một bộ phận người nuôi về bệnh dại còn hạn chế. Nhiều hộ chưa chủ động tiêm phòng vaccine cho vật nuôi; một số người sau khi bị chó cắn không đến cơ sở y tế để được tư vấn, điều trị dự phòng kịp thời.

Người dân xã Bình Phú chủ động tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó nuôi.

Trong nhiều năm qua, khu vực Phú Thọ (cũ) là một trong những địa bàn có diễn biến bệnh dại phức tạp. Có thời điểm, mỗi năm ghi nhận từ 40-50 ổ dịch. Trước tình hình đó, hằng năm, UBND tỉnh chỉ đạo ngành Nông nghiệp triển khai các đợt tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi, trong đó có vaccine phòng bệnh dại, với tần suất 2 lần/năm.

Sau khi sáp nhập tỉnh, công tác phòng, chống bệnh dại tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường tổ chức tiêm phòng cho đàn chó, mèo; đồng thời chỉ đạo ngành Nông nghiệp duy trì dự trữ 50.000 liều vaccine dại để kịp thời tiêm bổ sung, tiêm vét khi phát sinh ổ dịch.

Theo khoản 2 Điều 7 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 04/2020/NĐ-CP của Chính phủ, chủ vật nuôi có thể bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng nếu không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa ra nơi công cộng; không tiêm phòng vaccine bệnh dại cho chó, mèo theo quy định. Thẩm quyền xử phạt thuộc Chủ tịch UBND cấp xã và các chức danh có thẩm quyền theo quy định. Trường hợp để vật nuôi gây chết người, chủ vật nuôi còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Bà Lê Thị Hà - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản cho biết: "Theo quy định, ngành Thú y chịu trách nhiệm quản lý công tác tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo; chính quyền địa phương có trách nhiệm thành lập các tổ, đội bắt giữ chó thả rông, đồng thời xử lý các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, đến nay, việc triển khai các hoạt động này tại các địa phương trong tỉnh còn nhiều hạn chế.

Để chủ động kiểm soát bệnh dại, hạn chế những vụ việc đáng tiếc do chó thả rông gây ra, các cấp chính quyền cần tăng cường phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của người nuôi. Cùng với tổ chức tiêm phòng định kỳ, cần thực hiện nghiêm việc thống kê, quản lý đàn chó, mèo; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là hành vi thả rông chó tại nơi công cộng.

Tiêm phòng vaccine đầy đủ cho đàn chó, mèo là biện pháp quan trọng nhằm phòng ngừa bệnh dại.

Ông Hà Quang Huy - Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch, chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật Phú Thọ nhận định: Để bảo đảm an toàn cho người dân, nâng cao tỷ lệ tiêm phòng, tạo miễn dịch cộng đồng đối với bệnh dại, chính quyền các xã, phường cần thực hiện tốt công tác quản lý chó, mèo nuôi trên địa bàn. Trong đó, cần thống kê đầy đủ số lượng vật nuôi, cập nhật thông tin, lập sổ theo dõi và tổ chức tiêm phòng triệt để cho đàn chó, mèo thuộc diện phải tiêm.

Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về nuôi chó, mèo; tuyên truyền để người dân thực hiện việc khai báo với chính quyền địa phương, tiêm phòng vaccine đầy đủ. Khi đưa chó ra nơi công cộng phải có người dắt, sử dụng rọ mõm, không để vật nuôi gây nguy hiểm cho người khác.

Đặc biệt, khi phát hiện chó có biểu hiện nghi mắc bệnh dại, chó cắn nhiều người hoặc nhiều chó, mèo ốm, chết không rõ nguyên nhân, người dân cần thông báo ngay cho chính quyền địa phương, cơ quan thú y hoặc y tế để kịp thời lấy mẫu xét nghiệm, xác định nguyên nhân và triển khai biện pháp xử lý, không để dịch bệnh lây lan.