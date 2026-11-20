Đến 9h sáng 20/11, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Cần Thơ cùng các đơn vị chi viện vẫn đang khẩn trương dập lửa tại kho nguyên liệu của Nhà máy giấy Lee & Man thuộc Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam (xã Châu Thành). Đám cháy đã được khống chế, không để lan sang các kho và công trình lân cận.

Đến sáng 20/11, lực lượng chức năng vẫn khẩn trương dập lửa tại kho nguyên liệu nhà máy giấy Lee & Man.

Trao đổi với PV VietNamNet, Thượng tá Lê Gia Phong, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP Cần Thơ, cho biết lực lượng chức năng đã huy động 29 phương tiện chữa cháy các loại, phối hợp với quân đội, lực lượng chi viện và các đơn vị liên quan để khống chế đám cháy.

Theo Thượng tá Phong, diện tích khu vực cháy khoảng 30.000m². Do nguyên liệu chủ yếu là giấy, chất dễ cháy, được tập kết với khối lượng lớn và đóng chặt thành từng khối nên việc tiếp cận sâu bên trong để dập lửa gặp nhiều khó khăn.

"Chúng tôi đã triển khai phương án chống cháy lan, khống chế đám cháy, không để lửa lan sang các kho khác và công trình lân cận. Đến nay, lực lượng, phương tiện của Cảnh sát PCCC&CNCH cùng các lực lượng chi viện, trong đó có quân đội, PK02 và các đơn vị liên quan, đã khống chế được đám cháy, ngăn không cho lửa tiếp tục lan rộng và đang tập trung dập tắt đám cháy”, Thượng tá Lê Gia Phong cho biết.

Lực lượng chữa cháy triển khai phương án khống chế đám cháy theo chu vi, ngăn lửa lan sang các kho khác và công trình lân cận. Đồng thời, máy xúc, máy cẩu được huy động để bới, tách các khối giấy, tạo điều kiện cho lực lượng chức năng phun nước dập tắt những điểm cháy âm ỉ bên trong.

Ngọn lửa đỏ rực bao trùm kho nguyên liệu nhà máy giấy Lee & Man trong đêm 19/11.

Đến 9h sáng 20/11, đám cháy cơ bản được khống chế, không còn nguy cơ lan rộng sang các khu vực xung quanh. Tuy nhiên, công tác dập tắt hoàn toàn vẫn đang được triển khai do giấy nguyên liệu chất thành khối lớn, bên trong còn nguy cơ cháy âm ỉ.

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng chi viện tham gia chữa cháy.

Đại tá Lê Đức Bảy, Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ, trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ huy chữa cháy, cho biết lực lượng chức năng tập trung khoanh vùng, cách ly khu vực cháy, tách các kho xung quanh nhằm ngăn cháy lan.

Đại tá Lê Đức Bảy cho biết, đã huy động 200 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng chục phương tiện được huy động tham gia chữa cháy. Các lực lượng tiếp tục chia mũi, tập trung xử lý những điểm cháy bên trong kho nguyên liệu. Đến thời điểm hiện tại, vụ cháy chưa ghi nhận thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.

Đến thời điểm hiện tại, vụ cháy chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Như VietNamNet đưa tin, khoảng 23h ngày 19/11, hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy giấy của Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam, nằm trong Cụm công nghiệp Phú Hữu A (giai đoạn 1), xã Châu Thành, TP Cần Thơ.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, ban đầu, một đốm lửa nhỏ xuất hiện giữa khu vực kho chứa nguyên liệu. Vài phút sau, lực lượng chữa cháy tại chỗ tiếp cận dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bén vào giấy nguyên liệu, bùng phát dữ dội và lan rộng.

Khoảng 15 phút sau khi phát hiện vụ cháy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Cần Thơ có mặt tại hiện trường, triển khai phương án chữa cháy.

Sáng 20/11, Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam phát đi thông cáo báo chí thông tin về sự cố cháy xảy ra tại Nhà máy Giấy Lee & Man Việt Nam, thuộc Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A – Giai đoạn 1, xã Châu Thành, TP Cần Thơ. Theo thông tin từ công ty, khoảng 23h ngày 19/11, tại khu vực kho nguyên liệu của nhà máy xảy ra cháy. Kho có diện tích khoảng 20.000m², sức chứa thiết kế khoảng 30.000 tấn nguyên liệu. Ngay sau khi phát hiện sự việc, công ty đã khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện tại chỗ để triển khai các biện pháp ứng phó; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức chữa cháy, ngăn cháy lan tại khu vực xảy ra sự cố. Đến khoảng 9h ngày 20/11, các biện pháp ứng phó bước đầu phát huy hiệu quả, đám cháy cơ bản được kiểm soát, phạm vi ảnh hưởng được hạn chế, không để cháy lan sang các khu vực kho, xưởng lân cận. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phối hợp chữa cháy và xử lý những công việc còn lại tại hiện trường. Theo công ty, đến thời điểm phát hành thông cáo, chưa ghi nhận thiệt hại về người. Đối với thiệt hại tài sản, công ty đang kiểm tra, thống kê và đánh giá để xác định phạm vi, mức độ ảnh hưởng thực tế. Về nguyên nhân vụ cháy, hiện chưa có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền. Công ty đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân và thực hiện các công việc liên quan theo quy định.