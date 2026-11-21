Hai khoản nợ hơn 25,2 tỷ đồng được bảo đảm bằng căn hộ tại TP.HCM và đất tại Đồng Nai

Theo thông báo mới phát đi từ Agribank, ngân hàng này đang tìm tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện bán đấu giá hai khoản nợ có tổng dư nợ gốc và lãi hơn 25,2 tỷ đồng phục vụ công tác thu hồi vốn. Đại diện Agribank xác nhận cả hai khoản nợ được đưa ra xử lý đều có liên quan đến ông Lê Hải Trà, cựu lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Cụ thể, khoản nợ thứ nhất đứng tên ông Lê Hải Trà theo hợp đồng tín dụng ký kết vào tháng 4/2023. Tính đến thời điểm thông báo, tổng dư nợ của khoản vay này ở mức gần 12,5 tỷ đồng, bao gồm 9,2 tỷ đồng nợ gốc và gần 3,3 tỷ đồng tiền lãi phát sinh. Tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ là một căn hộ thuộc chung cư Hoàng Anh River View tại số 37 Nguyễn Văn Hưởng, phường An Khánh, TP.HCM, có diện tích sàn gần 273 m².

Khoản nợ thứ hai đứng tên bà Lê Thị Hòa theo hợp đồng tín dụng ký kết từ tháng 6/2022. Tổng dư nợ ghi nhận vượt mức 12,7 tỷ đồng, gồm 9,5 tỷ đồng nợ gốc và 3,2 tỷ đồng tiền lãi. Tài sản bảo đảm đi kèm khoản vay này là quyền sử dụng đất cùng tài sản gắn liền với đất tại phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai, với tổng diện tích 788 m².

Tiến trình pháp lý xử lý nợ tại tòa án và vướng mắc thủ tục thừa kế tài sản bảo đảm

Về tình trạng pháp lý của tài sản thế chấp, thông tin từ Agribank cho biết cả hai bất động sản bảo đảm tại TP.HCM và Đồng Nai đều đứng tên sở hữu của bà Lê Thị Hòa. Sau khi bà Hòa qua đời vào cuối năm 2023, ông Lê Hải Trà là người thừa kế theo pháp luật nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất các thủ tục nhận thừa kế theo quy định.

Trước khi thông báo tìm tổ chức đấu giá hai khoản nợ, Agribank đã tiến hành khởi kiện tranh chấp hợp đồng tín dụng tại cơ quan tòa án. Đối với khoản vay đứng tên ông Lê Hải Trà, Tòa án nhân dân Khu vực 5 (TP.HCM) đã tuyên án sơ thẩm vào tháng 5 và phía ngân hàng hiện đang thực hiện thủ tục yêu cầu thi hành án. Đối với khoản nợ đứng tên bà Lê Thị Hòa, vào ngày 11/8, Tòa án nhân dân Khu vực 5 cũng đã ban hành quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự.

Ông Lê Hải Trà sinh ngày 13/8/1974, từng đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc thường trực Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Tháng 7/2024, ông bị truy tố về hành vi lợi dụng chức vụ trong vụ án liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết và Công ty Faros.