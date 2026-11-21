Cơ quan Công an dẫn giải Phạm Anh Tài thực nghiệm hiện trường một số vụ án do đối tượng cùng đồng bọn gây ra. Ảnh: CAND

Liên tiếp gây án trong thời gian trốn truy nã

Ngày 20-11, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, đã chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao, đề nghị truy tố bị can Phạm Anh Tài (Tài "đen") cùng 13 đồng phạm về các tội: “Giết người”; “Cố ý gây thương tích”; “Cướp tài sản”; “Cưỡng đoạt tài sản”; “Hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”; “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”; “Che giấu tội phạm” và “Không tố giác tội phạm”.

Trong đó, Phạm Anh Tài bị đề nghị truy tố về 6 tội danh: “Giết người”; “Cố ý gây thương tích”; “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; “Cưỡng đoạt tài sản”; “Cướp tài sản” và “Hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Theo kết quả điều tra, Phạm Anh Tài là đối tượng có bản tính côn đồ, hung hãn, manh động, liều lĩnh. Từ khi chưa thành niên, Tài đã liên tiếp thực hiện các hành vi cố ý gây thương tích.

Năm 2005, khi mới 15 tuổi, Tài sử dụng dao bấm đâm một người bị thương với tỷ lệ thương tích 35%, sau đó bị xử phạt 2 năm tù. Sau khi ra tù, Tài cùng đồng bọn tiếp tục sử dụng dao rựa và các hung khí nguy hiểm khác, gây ra 5 vụ cố ý gây thương tích trên địa bàn TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum cũ).

Sau khi chấp hành xong các bản án phạt tù, đến ngày 5-8-2018, Phạm Anh Tài cùng đồng bọn gây ra vụ án giết người tại quán Bar Window (TP Kon Tum cũ) rồi bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum (cũ) đã ra quyết định truy nã Tài về tội: “Giết người”. Trong thời gian trốn truy nã, Tài tiếp tục lôi kéo, chỉ đạo nhiều đối tượng thực hiện các vụ án đặc biệt nghiêm trọng khác. Đáng chú ý, ngày 19-1-2025, Phạm Anh Tài cùng Lê Văn Ân thực hiện hành vi cướp tài sản tại Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Trà Bá, tỉnh Gia Lai.

Đến ngày 4-2-2025, Cục Cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Ân và đến ngày 5-2-2026, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự trực tiếp tiếp cận, vận động, thuyết phục Phạm Anh Tài ra đầu thú. Khi ra đầu thú, Tài giao nộp 4 khẩu súng quân dụng, gồm 2 súng K54, 1 súng K59 và 1 súng ngắn hiệu ZORAKI cùng 45 viên đạn.

Điểm lại một số vụ án do Tài “đen” cùng đồng bọn gây ra

Do có mâu thuẫn với nhóm người Hải Phòng đến TP Kon Tum (cũ) làm ăn, tối 5-8-2018, Phạm Anh Tài cùng đồng bọn đến quán Bar Window (địa chỉ 604-Nguyễn Huệ, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi), phát hiện một số người trong nhóm Hải Phòng đang có mặt tại đây, Tài đã chỉ đạo đàn em về nhà lấy 2 khẩu súng AK.

Sau đó, Tài cùng đồng bọn sử dụng súng AK bắn và dùng dao đâm nhóm người Hải Phòng, khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương. Chưa dừng lại, Tài cùng đồng bọn tiếp tục di chuyển đến 3 địa điểm là nơi ở của nhóm người Hải Phòng, sử dụng súng AK nổ súng, đập phá tài sản rồi bỏ trốn và bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi) truy nã đặc biệt đối với Phạm Anh Tài về tội: “Giết người”.

Trong thời gian trốn truy nã về tội: “Giết người” tại quán Bar Window, Tài lẩn trốn tại nhiều nơi. Đến ngày 1-5-2022, Tài đang ngồi nói chuyện với một phụ nữ tại khu vực cầu Kroong (xã Sa Bình, Quảng Ngãi) thì thấy anh L.L (1988) và anh T.Đ.T (1981, cùng trú xã Rờ Kơi, Quảng Ngãi) đi taxi đến gần khu vực này để đi vệ sinh và có trêu ghẹo người phụ nữ ngồi cùng Tài. Tài đã dùng dao nhọn mang theo từ trước đâm anh T.Đ.T tử vong, khiến anh L.L bị thương nặng, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cũng trong thời gian trốn truy nã, với mục đích bảo kê và tổ chức sới bạc để lấy tiền tiêu xài, Tài chỉ đạo, bàn bạc với Lê Văn Ân, Mai Anh Dũng và đối tượng tên Sáu tìm cách phá sới bạc tại nhà Lê Danh Điện, đồng thời chém Lê Trung Tiên, người tổ chức sới bạc tại nhà Điện tại số 183- Nguyễn Thiện Thuật (phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi).

Ngày 11-6-2022, Tài chuẩn bị 3 mã tấu, 2 xe máy, 2 chai thủy tinh đựng xăng quấn giẻ, 4 bộ quần áo, 4 đôi giày, khẩu trang, 1 khẩu súng CZ cùng 5 viên đạn rồi cùng đồng bọn đến nhà Điện để thực hiện hành vi phạm tội. Tại đây, Tài, Dũng và Sáu thay quần áo ngụy trang. Ân, Dũng và Sáu mỗi người sử dụng một dao tự chế, còn Tài sử dụng súng CZ để thực hiện hành vi giết người. Sau đó, cả nhóm tẩu thoát, tiêu hủy vật chứng và che giấu tội phạm.

Không dừng lại ở địa bàn Kon Tum (cũ), Tài còn chỉ đạo đồng bọn mở rộng hoạt động bảo kê sang địa bàn Pleiku (tỉnh Gia Lai). Cuối năm 2023, Tài biết Nguyễn Anh Đức (trú phường Hoa Lư, TP Pleiku cũ) là người chăn dắt tiếp viên nữ rót bia tại địa bàn TP Pleiku. Tài nảy sinh ý định buộc Đức phải chi tiền bảo kê nhưng Đức không đồng ý.

Để thực hiện hành vi, Tài chỉ đạo Lê Văn Ân, Ngô Tấn Long, Lương Phú Sỹ, Trần Văn Sơn và đối tượng tên Sáu tìm chém Đức. Đêm 16-5-2024, Tài chuẩn bị một súng K54, 1 súng AK, 3 xe máy, 4 cây mã tấu, 6 áo khoác, mũ bảo hiểm và khẩu trang, cất giấu tại một rẫy cà-phê ở xã Biển Hồ (Gia Lai).

Sau đó, Tài tập hợp Ân, Long, Sỹ và Sơn tại đây, sử dụng súng, dao cùng các phương tiện đã chuẩn bị để đi tìm chém Nguyễn Anh Đức. Khi đến hẻm 246/15- Phù Đổng (phường Hoa Lư, TP Pleiku cũ), các đối tượng lục soát các phòng trọ để tìm Đức. Không tìm được Đức, nhóm này đe dọa những người thuê trọ tại đây và chém bị thương anh N.V.T.

Ngoài ra, Tài “đen” còn chỉ đạo đàn em chém người để tranh giành bảo kê xảy ra ngày 15-2-2023, tại địa bàn phường Kon Tum (Quảng Ngãi); Đe dọa, nổ súng để cưỡng đoạt hơn 1,8 tỷ đồng xảy ra ngày 28-7-2023 tại phường Kon Tum (Quảng Ngãi); Lập đường dây thu tiền bảo kê các nhân viên nữ rót bia tại khu vực TP Kon Tum (cũ); Dùng súng, dao truy sát người để bảo kê hoạt động mua bán ma túy.