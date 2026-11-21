53 bị cáo trong Công ty lừa đảo xuyên quốc gia hầu tòa.

Trong 3 ngày 17,18 và 19 -11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 53 bị cáo trong vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, bị cáo Lê Thị Mai (biệt danh “Emily Bông”, 1995, trú xã Tân Minh, tỉnh Ninh Bình) được xác định có vai trò quản lý, đứng đầu nhóm người Việt Nam dưới sự chỉ đạo của A Tam (người Trung Quốc) nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người bị hại Việt.

Theo cáo trạng, giữa năm 2021, đối tượng A Tam cùng một số đối tượng người Trung Quốc, Ấn Độ thành lập tổ chức lừa đảo mang tên Galaxy; trong đó A Tam trực tiếp quản lý, điều hành các đối tượng người Trung Quốc và Việt Nam. Để quản lý nhóm người Việt Nam, A Tam cấu kết, giao cho Lê Thị Mai đảm nhiệm việc quản lý, điều hành toàn bộ nhân sự người Việt Nam nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người bị hại Việt Nam.

Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng xây dựng 2 kịch bản khác nhau với các bước vạch sẵn nhằm dẫn dụ bị hại. Trong đó, kịch bản lừa đảo việc làm qua mạng xã hội là mời bị hại thực hiện các “nhiệm vụ online” để nhận tiền hoa hồng, từ đó tạo niềm tin và dụ dỗ nạp tiền với cam kết lợi nhuận cao rồi chiếm đoạt. Kịch bản lừa đảo tình cảm - kết bạn, hẹn hò nhắm vào phụ nữ lớn tuổi, đã ly hôn hoặc có vấn đề trong hôn nhân, sau khi tạo lòng tin thì bịa ra các tình huống trúng thưởng, cần nộp phí, nạp tiền để nhận quà và chiếm đoạt tài sản.

Sau khi tạo dựng lòng tin và thiết lập quan hệ tình cảm với bị hại, các đối tượng đưa ra thông tin gian dối về “phí kết nối”, “phí gặp mặt”, chương trình “quay thưởng”, tiền thưởng và các điều kiện nhận, rút tiền, làm cho bị hại tin rằng việc chuyển tiền là cần thiết để được gặp mặt hoặc nhận khoản tiền có giá trị lớn. Để củng cố lòng tin, các đối tượng sử dụng hình ảnh giao dịch chuyển khoản giả, bố trí người giả danh người tham gia, người đã nhận thưởng nhằm tạo lòng tin, thúc đẩy bị hại tiếp tục chuyển tiền.

Khi bị hại chuyển tiền, các đối tượng không thực hiện việc gặp mặt, trao thưởng hoặc hoàn trả tiền như cam kết mà tiếp tục đưa ra các lý do gian dối như phải xác minh, kích hoạt, mở khóa, nộp thêm phí để yêu cầu bị hại tiếp tục chuyển tiền. Bằng phương thức, thủ đoạn trên, các đối tượng phối hợp thực hiện hành vi gian dối nhiều lần, dưới nhiều hình thức, chiếm đoạt tài sản của bị hại cho đến khi bị hại không còn khả năng tiếp tục chuyển tiền hoặc nhận thức được mình bị lừa đảo.

Bị cáo Lê Thị Mai cầm đầu đường dây lừa đảo người Việt Nam.

Cơ quan chức năng xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2022-2024, đường dây này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 3 bị hại là người Việt Nam với tổng số tiền hơn 27,8 tỷ đồng. Cơ quan chức năng xác định, trong 3 bị hại bị lừa tiền thì chị Phùng Thị T. (1993, trú xã Hạ Bằng, TP Hà Nội) bị mất số tiền nhiều nhất. Từ ngày 31-8-2022 đến ngày 14-12-2022, chị T. bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 26,2 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo Mai và các bị cáo đều khai nhận do thấy công việc nhẹ nhàng, tiền lương hấp dẫn nên ở lại công ty làm việc dù biết đây là công ty chuyên hoạt động lừa đảo. Số tiền bị cáo Mai thu lợi bất chính trong quá trình lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hơn 5,2 tỷ đồng, các bị cáo còn lại thu lợi bất chính số tiền từ 18 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thị Mai 19 năm tù, các bị cáo còn lại lĩnh mức án từ 7 năm đến 17 năm tù. Riêng 3 bị cáo Vi Thị Định, Trần Thị Liễu, Lê Thị Thu Hiền chịu mức án nhẹ nhất 3 năm treo thử thách 5 năm cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.