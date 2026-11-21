Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam bị can Giang Thị Quỳnh Anh.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, do nợ tiền nhiều người, không có khả năng chi trả, Giang Thị Quỳnh Anh nảy sinh ý định lợi dụng hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê xe mô-tô tự lái để chiếm đoạt tài sản. Thay vì trực tiếp thuê xe để sử dụng, đối tượng tạo dựng câu chuyện mình có mối quan hệ với khách lưu trú tại một khách sạn, cần thuê phương tiện đi lại, từ đó đứng ra liên hệ với cơ sở cho thuê xe để nhận xe thay khách. Tin vào những thông tin mà đối tượng đưa ra, chủ cơ sở cho thuê xe đồng ý giao phương tiện và còn chi trả hoa hồng giới thiệu khách theo thỏa thuận.

Đáng chú ý, trong giai đoạn đầu, Quỳnh Anh thực hiện việc thanh toán tiền thuê xe đúng thời hạn nhằm tạo dựng lòng tin để chủ cơ sở tiếp tục giao phương tiện trong những lần tiếp theo. Sau đó, đối tượng từng bước gia tăng số lượng xe thuê, biến hoạt động thuê xe thông thường thành phương thức thực hiện hành vi lừa đảo. Từ ngày 7-8 đến 28-10-2026, Quỳnh Anh đã thuê tổng cộng 22 xe mô-tô của cơ sở này rồi tìm kiếm người nhận cầm cố thông qua các trang mạng xã hội để vay tiền.

Quá trình điều tra bước đầu cho thấy, để người nhận cầm cố không nghi ngờ về nguồn gốc phương tiện, Quỳnh Anh đưa ra thông tin các xe mô tô là tài sản của gia đình, người thân. Đối tượng còn viện dẫn hoàn cảnh khó khăn, cần tiền giải quyết công việc gia đình để thuyết phục người khác nhận xe làm tin. Với những thông tin được dựng lên, Quỳnh Anh lần lượt đưa các phương tiện đi cầm cố, vay số tiền từ 4,5 triệu đồng đến 9 triệu đồng mỗi xe. Số tiền có được, đối tượng sử dụng để trả các khoản nợ trước đó và chi tiêu cá nhân.

Để tránh việc chủ cơ sở phát hiện hành vi, khi đến hạn trả xe, đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do như khách thuê có nhu cầu gia hạn, chưa thu được tiền từ khách nên chưa thể hoàn trả phương tiện. Những lời giải thích này nhằm duy trì sự tin tưởng, đồng thời tạo khoảng thời gian để đối tượng tiếp tục tìm người nhận cầm cố và xoay xở tiền bạc. Tuy nhiên, trước việc liên tục không nhận lại được phương tiện đúng thời hạn, chủ cơ sở bắt đầu nghi ngờ, chủ động kiểm tra thông tin và phát hiện các xe đã được Quỳnh Anh giao cho người khác. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, có dấu hiệu bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chủ cơ sở đã trình báo cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng. Từ những thông tin ban đầu, lực lượng điều tra tập trung rà soát các mối quan hệ, đầu mối giao dịch của Quỳnh Anh, đồng thời truy vết quá trình dịch chuyển của từng phương tiện sau khi được thuê. Việc xác minh không chỉ dừng lại ở người trực tiếp giao xe mà còn mở rộng đến những cá nhân đã nhận cầm cố, nhận giữ hoặc đang quản lý các phương tiện.

Với tinh thần khẩn trương, đến nay, Cơ quan CSĐT đã thu hồi được 19/22 xe mô-tô. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong quá trình xác minh, truy vết, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu tài sản.

Tang vật vụ án.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đề nghị các cá nhân, tổ chức từng cho Giang Thị Quỳnh Anh thuê, mượn xe hoặc giao tài sản nhưng chưa được hoàn trả; những người đã nhận cầm cố, nhận giữ, mua bán hoặc hiện đang quản lý các phương tiện do Quỳnh Anh giao; người đã cho Quỳnh Anh vay tiền, giao tiền có liên quan đến các phương tiện nói trên chủ động liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu và phối hợp làm việc với cơ quan điều tra. Mọi thông tin xin liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ số 47- Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.