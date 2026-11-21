Nỗi đau người ở lại

Trong căn nhà cấp 4 nằm sát vệ đường ở thôn Hướng Phương, xã Quảng Trạch (Quảng Trị), chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1989) lặng lẽ thắp nén nhang cho chồng, bùi ngùi nhớ lại chuyện cũ.

Những đứa trẻ sớm chịu cảnh mồ côi cha, chỉ còn biết nương tựa vào mẹ.

Hơn một năm trước, chồng chị là anh Nguyễn Tân Thành (SN 1989) qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. Người đàn ông vốn là trụ cột gia đình ra đi, để lại người vợ cùng ba đứa con thơ với nỗi đau quá lớn.

"Tối đó, trên đường đi làm về, anh lái xe máy rồi không may va phải một con trâu nằm giữa đường. Cú va chạm mạnh khiến anh tử vong tại chỗ. Lúc đó tôi đang chuẩn bị bữa cơm, cùng các con chờ chồng. Hung tin ập đến, tôi ngã quỵ rồi ngất lịm", chị Hoa kể.

Sự ra đi của anh Thành để lại khoảng trống quá lớn. Vợ chồng chị vốn chưa có nhà riêng, phải vay mượn hơn 300 triệu đồng dựng tạm căn nhà nhỏ để có chỗ che nắng, che mưa. Căn nhà vừa dựng lên, cuộc sống còn chưa kịp ổn định thì người trụ cột đã mất. Từ đó, mọi gánh nặng cơm áo, học hành của các con đều dồn lên vai chị Hoa.

Trước đây, anh Thành làm nghề lái máy đào, thu nhập khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng. Đó là nguồn sống chính của cả gia đình. Chị Hoa ở nhà chăm con, quán xuyến việc nhà. Ba người con của anh chị hiện đều đang tuổi ăn học, cháu đầu học lớp 7, cháu thứ hai học lớp 6 và cháu út học lớp 3.

Chồng mất, chị Hoa gần như không biết bấu víu vào đâu. Hai bên nội ngoại đều khó khăn, không có điều kiện hỗ trợ lâu dài.

Sau đám tang, thương hoàn cảnh gia đình, bà con trong thôn đã chung tay quyên góp được vài chục triệu đồng. Chị Hoa dùng số tiền đó lo hậu sự cho chồng, phần còn lại trả bớt nợ.

Mong các con không đứt gánh học hành

Chồng mất, chị Hoa suy sụp tinh thần. Nhờ người thân, bạn bè và bà con động viên, chị dần gượng dậy, tự nhủ phải cố sống để nuôi các con khôn lớn.

Không có nghề nghiệp ổn định, chị nhận bất cứ việc gì có thể kiếm ra tiền. Khi thì rửa bát, phục vụ đám cưới, lúc lại làm những công việc lặt vặt, hễ ai thuê là làm, miễn có thêm đồng ra đồng vào lo cho các con.

Khoảng một tháng nay, được bạn bè cho mượn tiền, chị mua chiếc xe bán cà phê dạo gần 2 triệu đồng. Từ đó, chiếc xe nhỏ trở thành kế sinh nhai của bốn mẹ con.

Mỗi ngày, chị thức khuya dậy sớm bán cà phê mang đi. Biết hoàn cảnh mẹ con chị khó khăn, nhiều người thương tình ghé mua ủng hộ. Với chị Hoa, đó là điểm tựa để tiếp tục mưu sinh, là hy vọng nhỏ nhoi giúp các con có bữa ăn, có tiền đóng học. Còn khoản nợ gần 300 triệu đồng, không biết đến khi nào chị mới trả được.

"Chồng mất rồi, gia đình lại khó khăn, tôi chỉ mong các con được tiếp tục đến trường như bạn bè. Với tôi, như vậy đã mãn nguyện lắm rồi", giọng chị Hoa nghẹn lại.

Ông Phạm Thanh Bình, Trưởng thôn Hướng Phương cho biết, gia đình chị Hoa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ ngày anh Thành mất, mẹ con chị càng chật vật. "Chúng tôi rất chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình chị Hoa, mong được các nhà hảo tâm hỗ trợ, để người mẹ trẻ không phải đơn độc trên hành trình nuôi các con khôn lớn", ông Bình nói.

Mọi sự giúp đỡ hoàn cảnh mẹ con chị Nguyễn Thị Hoa, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về số tài khoản của chị Hoa: 0916.532.747, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank). Hoặc gửi về Chương trình Chung tay vì ATGT của Báo Xây dựng, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung ghi rõ: Ủng hộ chị Hoa ở Quảng Trị).