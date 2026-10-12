Nhịp sống ở bến Cảng Cà Ná

Từ sáng sớm, Cảng Cà Ná (xã Cà Ná) đã rộn ràng tàu thuyền cập bến. Người mua, người bán nhộn nhịp, sôi nổi tiếng nói cười. Nơi đây là điểm tập kết hải sản lớn trên địa bàn tỉnh, cũng là địa điểm mưu sinh, gắn bó với cuộc sống của nhiều người dân miền biển.

Khi những tia nắng đầu ngày vừa nhuộm vàng mặt biển, cũng là lúc những con tàu sau chuyến đánh bắt hải sản trở về hối hả cập Cảng Cà Ná. Trên bờ, ngư dân khẩn trương chuyển cá, mực; thương lái tất bật phân loại, cân hàng để kịp đưa hải sản đến các chợ và cơ sở thu mua. Tất cả tạo nên bức tranh lao động hối hả, giàu sức sống trên bến cảng quê hương.

Hàng trăm giỏ cá được đưa lên cảng sau khi tàu cập bến.

Ở bến cảng, mỗi người một việc. Người thoăn thoắt kéo những thùng cá lên bờ, người lựa từng mẻ hải sản, người tranh thủ vá lưới, kiểm tra ngư cụ để chuẩn bị cho chuyến biển tiếp theo. Những giọt mồ hôi hòa trong vị mặn của gió biển, những câu chuyện về chuyến ra khơi được kể giữa tiếng cười nói rôm rả. Với ngư dân, mỗi chuyến tàu trở về không chỉ là thành quả của những ngày lao động trên biển mà còn là nguồn thu nhập, niềm hy vọng cho cuộc sống gia đình.

Các giỏ cá được đưa lên bờ.

Lao động ở cảng hơn 40 năm, bà Nguyễn Thị Nở đã quen với nhịp sống bắt đầu từ lúc trời còn tối. Khoảng 3 giờ sáng hằng ngày, khi những con tàu lần lượt cập bến, bà lại có mặt để thu mua, phân loại cá. Những loại cá tươi nhưng kích cỡ nhỏ được bà sơ chế, xẻ ra phơi khô rồi bán cho các chủ vựa. Công việc đòi hỏi sự nhanh nhẹn, bởi hải sản phải được xử lý kịp thời để giữ độ tươi ngon.

Một người phụ nữ chèo thuyền thúng đi thu mua cá.

Với ngư dân Ngô Xuân Hùng, gần 13 năm theo nghề đi biển là chừng đó thời gian anh gắn cuộc sống của mình với những chuyến vươn khơi. Mỗi chuyến biển kéo dài hơn một tháng. Khi tàu cập bến, anh cùng các thuyền viên lại tranh thủ vá lưới, sửa chữa tàu thuyền, chuẩn bị cho hành trình tiếp theo. Anh Hùng cho biết, trong chuyến biển gần đây kéo dài hơn một tháng, anh được trả công gần 40 triệu đồng. Đó là thành quả sau những ngày lao động vất vả giữa biển khơi. Với anh, mong mỏi lớn nhất vẫn là biển yên, thời tiết thuận lợi để tàu thuyền an toàn ra khơi, trở về đầy khoang cá, giúp cuộc sống gia đình ổn định hơn.

Những thùng cá được đưa lên xe tải đông lạnh.

Theo ông Lê Đặng Thuyền - Tổ trưởng Tổ chuyên kiểm tra khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) Cảng Cà Ná, mỗi ngày cảng tập trung lượng lớn tàu thuyền từ các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và một số tỉnh, thành phố khác cập cảng bốc dỡ, thu mua hải sản, tiếp nhiên liệu, bổ sung nhu yếu phẩm cho những chuyến biển tiếp theo.

Hoạt động thu mua hải sản.

Cảng Cà Ná từ lâu gắn bó với nghề khai thác hải sản và các hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá. Hoạt động lao động tại đây không chỉ kết nối ngư dân với thương lái, cơ sở thu mua, chế biến mà còn tạo việc làm, thu nhập cho nhiều lao động địa phương.

Hai người phụ nữ đẩy những giỏ cá về kho đông lạnh.

Bà Nguyễn Thị Nở làm cá tại khu vực cảng.

Hoạt động sửa chữa tàu.

Nhiều ngư dân tập trung tại cảng để vá lưới.

Ngư dân kiếm tra các thiết bị trước chuyến biển.

Hướng dẫn ngư dân ghi nhật ký điện tử và truy xuất nguồn gốc.

Con tàu tiếp tục vươn khơi bám biển.

Những con tàu có công suất nhỏ neo đậu tại Cảng Cà Ná.

MÃ PHƯƠNG