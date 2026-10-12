MAGGI ra mắt bột chiên dành riêng cho nồi chiên không dầu

MAGGI vừa giới thiệu tại Việt Nam sản phẩm bột chiên dành riêng cho nồi chiên không dầu. Bột chiên MAGGI hướng đến nhu cầu chế biến các món gà, cá, thịt với ít công đoạn chuẩn bị hơn, phù hợp với những bữa ăn gia đình trong ngày bận rộn.

Nồi chiên không dầu giúp việc nấu nướng thuận tiện hơn, song khâu tẩm bột để tạo lớp vỏ giòn vẫn có thể cần nhiều bước. Với cách làm thông thường, người dùng phải pha bột chiên giòn với nước hoặc trứng, nhúng nguyên liệu, phủ thêm bột chiên xù rồi mới đem chiên. Việc chuẩn bị nhiều loại bột và dụng cụ cũng làm tăng thời gian dọn dẹp sau khi nấu.

Rút gọn khâu chuẩn bị còn hai bước

Theo thông tin giới thiệu sản phẩm, Bột chiên MAGGI dành riêng cho nồi chiên không dầu rút gọn quá trình chuẩn bị còn hai bước: lăn phủ nguyên liệu vào bột, sau đó cho vào nồi chiên không dầu. Người dùng không cần pha thêm nước hoặc trứng, cũng không phải chuẩn bị riêng một lớp bột chiên xù.

MAGGI lần đầu giới thiệu sản phẩm bột chiên dành riêng cho nồi chiên không dầu

Mỗi gói Bột chiên MAGGI có định lượng 40g, phù hợp để chế biến khoảng 8 cánh gà khúc giữa, tương đương 250g gà. Định lượng theo gói giúp người dùng thuận tiện hơn khi chuẩn bị một phần ăn, giảm thao tác cân đong.

Khâu chuẩn bị có thể hoàn tất trong khoảng 5 phút. Đây là thời gian dành cho việc chuẩn bị, tẩm bột trước khi bắt đầu chế biến bằng nồi chiên không dầu.

Bột chiên MAGGI kết hợp bột chiên xù, ngũ cốc và bột phô mai. Theo giới thiệu của thương hiệu, sự kết hợp này hỗ trợ tạo lớp vỏ giòn, đồng thời giữ độ mềm của nguyên liệu bên trong.

Sản phẩm có thể sử dụng với các nguyên liệu quen thuộc như ức gà, má đùi gà lọc xương, thịt ba chỉ, cá basa hoặc cá lóc. Việc tích hợp các thành phần trong một sản phẩm giúp giảm số loại bột cần chuẩn bị khi làm món chiên.

Hai hương vị để thay đổi thực đơn

Bột chiên MAGGI dành riêng cho nồi chiên không dầu có hai hương vị Truyền thống và Phô mai. Vị Truyền thống hướng đến hương vị quen thuộc, dễ kết hợp với các món thịt, cá; Vị Phô mai có hương vị thơm béo, đậm đà.

Hai lựa chọn này giúp người dùng thay đổi hương vị món ăn từ cùng một loại nguyên liệu mà không cần điều chỉnh nhiều thao tác chuẩn bị. Với thịt gà hoặc cá có sẵn, người dùng có thể lựa chọn loại bột phù hợp với khẩu vị gia đình.

Theo thông tin từ MAGGI, sản phẩm nhận được sự tin dùng của các thương hiệu nồi chiên không dầu Tefal, Lock&Lock và Philips.

Việc ra mắt Bột chiên MAGGI bổ sung lựa chọn cho người sử dụng nồi chiên không dầu tại Việt Nam, tập trung vào sự thuận tiện trong khâu tẩm bột và khả năng thay đổi hương vị cho các món ăn gia đình.