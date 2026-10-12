Dựng hàng rào 2 m tại 'mỏm đá tử thần' Hà Giang

Du khách check-in tại "mỏm đá sống ảo" ở Mã Pì Lèng, Đồng Văn. Ảnh: @moclago.

Trưa 10/10, du khách Hoàng Hiếu đến khu vực "mỏm đá tử thần" Hà Giang ở thôn Mã Pì Lèng, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, nhận thấy lối lên đã được rào chắn, cắm biển cảnh báo. Hàng rào sắt cao chắn lối lên mỏm đá, trong khi lực lượng chức năng túc trực để ngăn du khách tiếp cận.

"Từng leo lên mỏm đá để chụp ảnh, cảm nhận sự cheo leo, mạo hiểm, tôi cho rằng dựng rào chắn là cần thiết để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách", anh nói với Tri Thức - Znews.

Ông Phạm Đức Nam, Chủ tịch UBND xã Đồng Văn, cho biết ngày 10/10, chính quyền địa phương lắp đặt lại hàng rào sắt và biển cảnh báo tại khu vực nhằm ngăn người dân, du khách tiếp cận, phòng tránh tai nạn. Hàng rào sắt cao khoảng 2 m chắn lối lên mỏm đá. Xung quanh có thêm biển cảnh báo nguy hiểm, thông báo cấm tiếp cận do nguy cơ sạt lở.

Trước đó, "mỏm đá tử thần" đã dừng đón khách từ ngày 1/7 trong thời gian điều chỉnh quy hoạch và chưa bảo đảm an toàn. Dù chính quyền dựng hàng rào, cắm biển cảnh báo, một số du khách vẫn tháo dỡ, phá hoại để trèo lên chụp ảnh, khiến địa phương nhiều lần phải sửa chữa.

"Mỏm đá đã xuất hiện các vết nứt, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đe dọa tính mạng người tiếp cận. Một số du khách vẫn tìm cách vượt rào để chụp ảnh hoặc trải nghiệm cảm giác mạo hiểm. Chỉ một phút bất cẩn cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng", ông Nam nói.

Hàng rào cao 2 m nhằm ngăn người dân, du khách tiếp cận lối lên mỏm đá.

Chủ tịch UBND xã Đồng Văn khẳng định khu vực hiện vẫn cấm hoàn toàn du khách. Sau khi hoàn tất điều chỉnh quy hoạch, địa phương sẽ tham vấn chuyên gia để đánh giá hiện trạng, xây dựng phương án gia cố. Mỏm đá chỉ được xem xét mở cửa trở lại khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn.

Đây là lần thứ 2 địa điểm này đóng cửa. Lần đầu diễn ra vào tháng 9/2025, kéo dài 10 ngày. Trong đợt này, công tác cải tạo dự kiến được triển khai đồng bộ hơn dưới sự giám sát của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang.

"Mỏm đá tử thần" là điểm tham quan thuộc không gian cảnh quan đèo Mã Pì Lèng, trên tuyến đường Hạnh Phúc, do UBND xã Đồng Văn quản lý. Khu vực có địa hình núi đá vôi hiểm trở, vách cao, sườn dốc và nhiều mỏm đá nhô ra ngoài, tạo tầm nhìn rộng, thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Phần đá nhô ra có độ dốc gần như thẳng đứng xuống vực sâu khoảng 500-700 m. Địa hình nhiều đá tai mèo sắc nhọn, nền đá gồ ghề, cùng lối đi bộ qua các sườn đá với một số đoạn dốc, hẹp, dễ trơn trượt, khiến việc leo trèo tiềm ẩn nguy cơ té ngã, đá lăn hoặc rơi xuống vực.

Năm 2023, một du khách người Anh trượt chân, rơi xuống khoảng 2 m khi leo ra chụp ảnh, bị thương ở chân và chảy nhiều máu. Năm 2021, một phượt thủ ở Sơn La cũng gặp tai nạn tương tự. Trước đó, chính quyền địa phương đã đặt 2 biển cảnh báo nguy hiểm và đưa ra nhiều khuyến cáo, song vẫn có người tìm cách lên mỏm đá chụp ảnh.

Nhiều du khách tìm đến check-in "mỏm đá tử thần" ở Mã Pì Lèng.

Châu Sa - Quỳnh Trang