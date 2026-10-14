Người tốt việc tốt!

Bà Thủy giao nộp ví tiền nhặt được cho Công an xã Vu Gia.

Theo đó, trong lúc buôn bán tại chợ Đại Minh (xã Vu Gia), bà Nguyễn Thị Thủy (1974, trú thôn Lâm Yên, xã Vu Gia) nhặt được chiếc ví có hơn 43,5 triệu đồng đã chủ động đến Công an xã Vu Gia trình báo, giao nộp để xác minh, trả cho người đánh rơi. Công an xã Vu Gia đã kiểm tra, xác định chủ sở hữu số tài sản trên là bà Đặng Thị Bảy (1976, trú xã Phú Thuận, Đà Nẵng). Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Công an xã Vu Gia đã tổ chức trao trả đầy đủ tài sản cho bà Đặng Thị Bảy.

LÊ VƯƠNG

+ Tối 11-10, anh Hồ Văn Dân (1999, trú xã Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi) nhặt được chiếc ĐTDĐ iPhone X trên đoạn Quốc lộ 24C qua xã Thanh Bồng (Quảng Ngãi) liền đem đến giao nộp cho Công an xã Thanh Bồng để xác minh, trả lại cho chủ sở hữu. Ngay trong đêm, Công an xã Thanh Bồng đã xác minh, làm rõ người đánh rơi điện thoại là anh Hồ Văn Đệ (2002, trú xã Thanh Bồng) nên mời đến nhận lại tài sản. Anh Đệ vui mừng cảm ơn anh Dân và Công an xã Thanh Bồng.

B.THANH

Anh Dân trao trả tài sản nhặt được cho anh Đệ.