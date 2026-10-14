Đà Nẵng: Khởi tố 9 đối tượng mang hung khí, chạy xe máy gây rối trật tự công cộng

Theo thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng, vụ việc xảy ra tối 19/5/2026, xuất phát từ mâu thuẫn, thách thức đánh nhau qua mạng xã hội Facebook và Messenger.

Các đối tượng gồm Lê Minh Lập (sinh năm 2009), Hồ Ngọc Huy (sinh năm 2009), Võ Đức Thành (sinh năm 2009), Nguyễn Hữu Huy (sinh năm 2008), Lê Hoàng Phú (sinh năm 2009), Trần Công Dương (sinh năm 2008), Văn Xuân Danh (sinh năm 2008), Văn Quý Sáng (sinh năm 2008), cùng trú tại xã Đại Lộc, và Lê Hoài Nam (sinh năm 2010, hộ khẩu thường trú tại phường Điện Bàn Tây, hiện ở xã Đại Lộc).

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Theo kết quả xác minh, tối 19/5, nhóm này cùng một số thanh thiếu niên khác tụ tập gần cầu Quảng Huế, mang theo hung khí tự chế, điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn, dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, bấm còi và la hét, gây mất an ninh, trật tự, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Một số đối tượng còn quay video, chỉnh sửa rồi đăng tải lên TikTok nhằm thu hút lượt xem, tương tác và thách thức các nhóm thanh thiếu niên khác.

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng thu giữ 4 dao tự chế, 5 xe mô tô và 4 điện thoại di động có liên quan.

Ngày 8/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 12/10, cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Hoài Nam, Nguyễn Hữu Huy và Văn Xuân Danh; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Minh Lập, Hồ Ngọc Huy, Võ Đức Thành, Lê Hoàng Phú, Trần Công Dương và Văn Quý Sáng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.