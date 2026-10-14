Quân nhân Biên phòng nhặt được 50 triệu đồng, trả lại người đánh rơi

Thiếu tá Nguyễn Xuân Diện trao trả 50 triệu đồng cho chị Trần Thị Phương. Ảnh: Quang Thắng

Khoảng 10 giờ 40 phút ngày 12/10, tại khu vực điểm nhóm Đăk Broi, thôn Đăk Nhoong, xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Xuân Diện phát hiện và nhặt được số tiền 50 triệu đồng.

Ngay sau đó, đồng chí Diện báo cáo Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Đăk Nhoong, phối hợp kiểm đếm, xác minh thông tin để tìm người đánh rơi, bảo đảm trao trả tài sản đúng chủ sở hữu.

Qua xác minh, đơn vị xác định người đánh rơi số tiền trên là chị Trần Thị Phương, trú tại thôn Đăk Ga, xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi, làm nghề buôn bán tự do.

Theo thông tin chị Phương cung cấp, khoảng 8 giờ cùng ngày, chị cùng chồng đi từ thôn Đăk Ga đến khu vực điểm nhóm Đăk Broi để thu mua nông sản phục vụ hoạt động kinh doanh của gia đình. Trong quá trình di chuyển và mua bán, chị sơ suất làm rơi số tiền 50 triệu đồng.

Sau khi xác minh, làm rõ chủ sở hữu, sáng 13/10, Thiếu tá Nguyễn Xuân Diện cùng đại diện đơn vị đã bàn giao đầy đủ số tiền cho chị Trần Thị Phương.

Nhận lại tài sản, chị Phương bày tỏ niềm vui, sự xúc động và gửi lời cảm ơn Thiếu tá Nguyễn Xuân Diện cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Nhoong. Chị chia sẻ: “Khi biết mình đánh rơi tiền, tôi rất hoang mang, bởi đây là toàn bộ vốn liếng mưu sinh hằng ngày. Nhận lại tài sản, tôi rất vui mừng và càng thêm trân quý tấm lòng nhân hậu của các anh Bộ đội Biên phòng”.

Hành động trung thực, trách nhiệm của Thiếu tá Nguyễn Xuân Diện là việc làm ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần vì nhân dân phục vụ, tô thắm phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng niềm tin của nhân dân đối với người lính quân hàm xanh, thắt chặt tình đoàn kết quân dân nơi biên giới.