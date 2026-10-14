Nguyên Chủ tịch xã và cán bộ địa chính bị khởi tố vì tự ý bán đất, trụ sở công

Bị can Bạch Chí Điển (trái) và Hoàng Mạnh Dũng khi bị khởi tố.

Ngày 14/10, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bạch Chí Điển và Hoàng Mạnh Dũng để điều tra về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Trong đó, ông Bạch Chí Điển (SN 1960), là nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ, nhiệm kỳ 2011–2016 và 2016–2021; Hoàng Mạnh Dũng (SN 1979), nguyên công chức địa chính, xây dựng UBND xã Trường Sơn.

Vụ án này do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý. Theo kết quả điều tra ban đầu, giai đoạn 2013–2018, 2 bị can bị cáo buộc cố ý vượt quá quyền hạn, tự ý chuyển nhượng đất và trụ sở thuộc tài sản công cho 4 hộ dân sinh sống xung quanh. Tổng diện tích đất đã bán là 1.116,2 m², thuộc các công trình công cộng và trụ sở cơ quan, đơn vị như trụ sở Chi cục Thuế huyện, trường mầm non và trạm y tế xã. Số tiền từ các giao dịch là 545,86 triệu đồng.

Cơ quan điều tra cho biết, khoản tiền này không được nộp vào ngân sách nhà nước mà được các bị can giữ lại, quản lý nội bộ, để ngoài sổ sách và tự ý chi tiêu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Theo đó, việc bán đất trái thẩm quyền gây thiệt hại 545,86 triệu đồng cho các hộ dân mua đất do các thửa đất thuộc trường hợp phải thu hồi theo quy định về đất đai.

2 bị can bị khởi tố theo khoản 3 Điều 357 Bộ luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý vụ án theo quy định pháp luật.