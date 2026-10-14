Đạo chích ra đầu thú

Đối tượng H. và số tiền trộm cắp.

Công an xã Đăk Hà khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét đối tượng. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 15 giờ cùng ngày, đối tượng Phạm Hữu H. (1965, hiện trú xã Đăk Hà) đã đến Công an xã à đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan Công an, đối tượng H. khai nhận hành vi phạm tội và giao nộp tài sản liên quan đến vụ trộm, gồm 3.760.000 đồng và 1 xe mô-tô. Hiện, Công an xã Đăk Hà đang điều tra làm rõ vụ việc.